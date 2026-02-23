K rezignaci Kozlovou vyzval opoziční klub hnutí Občané pro Budějovice, (OPB) konkrétně jeho předseda Tomáš Chovanec. „Nechceme suplovat práci úřadů ani předjímat jejich závěry. Přesto považujeme za nutné reagovat. U veřejně činné osoby ve vysoké exekutivní pozici totiž už samotné důvodné pochybnosti a prověřování věci oslabují důvěru veřejnosti,“ sdělil Chovanec.
Na komplikace Kozlové se stavbou rekreačního objektu upozornili před několika dny Reportéři ČT. Radní, která je zároveň i náměstkyní jihočeského hejtmana, buduje nové sídlo u rybníka Dehtář a její projektem se zabývá už měsíce stavební úřad. Problém je v tom, že stavební povolení sice na akci vydané bylo, jenže na místě roste jiný objekt a Kozlová až pozdě podala žádost o změnu stavby před dokončením.
„Stavba není v rozporu s územním plánem. Mrzí mě, že soused, který si stěžoval na to, že mu objekt brání ve výhledu na rybník, nepřišel za mnou. Rozhodla jsem se, že horní parto odstraním a upravím tak, aby objekt nezakrýval výhled na rybník. Pokud bych to neudělala, sama se vzdám funkce radní,“ uvedla Kozlová.
|
Nepřišla jsem na kraj, abych byla populární, říká nová vicehejtmanka
Upozornila, že celou stavbu měl na starost její partner, čímž se ale nechce zbavovat odpovědnosti. „Podcenila jsem to. Začali jsme stavět dříve, než jsme podali změnu projektu před dokončením stavby. Měli jsme měnit současné povolení,“ přiznala radní a náměstkyně.
Prozatím nám tento krok stačí, hlásí opozice
Opozici toto rozhodnutí Kozlové stačilo natolik, že nakonec návrh na odvolání z funkce stáhla. „Děkuji za tento úkrok stranou, ale příběh tím pro nás nekončí a budeme ho dál sledovat. Záležitost se ale nyní povedlo částečně narovnat,“ reagoval Tomáš Chovanec.
Na závěr věc ještě komentoval hejtman a radní Budějovic Martin Kuba. (Naše Česko) s tím, že podobných sporů jsou napříč republikou stovky. „Ale oceňuji, že paní radní nečeká na rozhodnutí stavebního úřadu. A je naprosto legitimní, že opozice návrh na odvolání podala. Na tom není nic špatného,“ konstatoval Kuba.
|
Koalici v Budějovicích vedené ODS stačí menšina, pomohly hlasy SPD i ANO
Radní českobudějovické primátorky začala stavět rekreační objekt u rybníku Dehtář na Českobudějovicku na místě, kde bývala chata. Celá oblast je pak chatovou osadou. Nový dům je však rozměrově výrazně větší než původní. Proto záměr prověřují úřady.
Rybník Dehtář se nachází 15 kilometrů od Českých Budějovic a je to sedmý největší rybník na jihu Čech a desátý největší v republice.