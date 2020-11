Stánky s punčem oživily náměstí, policisté tam ale denně řeší přestupky

Právě se setmělo. Ještě před pár dny by v takovou dobu bylo českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. prázdné. Vše je zavřené a lidé nemají mnoho důvodů se tu zdržovat.

Teď už je ale situace jiná. Stánky s punčem jsou obklopené skupinkami lidí. Navzdory nouzovému stavu. MF DNES vyrazila na místo s hlídkou městské policie.

Malých venkovních občerstvení je na náměstí asi deset. Hloučky s nápoji postávají kolem nich, ale i u Samsonovy kašny. O dodržování všech pravidel, která mají zabránit šíření koronaviru, nemůže být řeč.

Přicházíme k jednomu ze stánků na straně radnice. Napočítáme dvacítku lidí, čtyři bez roušek, aniž by zrovna pili nebo měli v ruce nějaký nápoj. Panuje družná nálada a podobné je to i na dalších místech.

„Okamžitě si nasaď roušku!“

Za chvíli si však ústenky všichni rychle nasazují. Všímají si několika aut státních i městských policistů. Zastavují před radnicí, rychle vystoupí a začnou si hned domlouvat strategii.

„Vy jděte napřed, budíte respekt. Městská policie by mohla jít opačným směrem, tam je spousta lidí, to bude hodně práce,“ říká s úsměvem jeden z členů hlídky a rozděluje kolegy.

Vycházím za strážníky k té největší skupině konzumentů punče. „Pane, stojíte ve frontě, máte malý rozestup a nenasazenou roušku. Porušujete tím platná nařízení. Nasaďte si ji, prosím,“ vyzývá policista.

Muži se to příliš nelíbí a zkouší odporovat. Než se však zmůže na nějakou argumentaci, rychle ho utne jeho žena a zpraží ho pohledem. „Okamžitě si ji nasaď!“ přikáže a pán poslechne.

Tentokrát strážníkům, s drobnou pomocí, stačila k vyřešení přestupku jen domluva. Jindy to tak jednoduché není.

„V několika případech jsme už museli přistoupit k tomu, že se bude věc řešit ve správním řízení jako přestupek,“ potvrzuje mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Takového člověka pak s velkou pravděpodobností čeká pokuta. To, že vše nejde vyřešit jen slovně a na místě, potvrzuje také za strážníky mluvčí David Štýfal. „Na náměstí nyní provádíme kontroly prakticky v průběhu celého dne,“ navazuje.

„Je to naše tradice“

V jednom případě se na místě shlukovalo i třicet lidí najednou. „To se podařilo vyřešit domluvou,“ doplňuje Bajcura.



Takový počet by byl problém i nyní, kdy se opatření částečně rozvolnila a pohromadě může být až šest lidí. Navíc mohou být venku až do jedenácti do večera, takže na náměstí je od tohoto týdne ještě více rušno.

„Je to tradice, a tak sem chodíme i letos a chodit budeme. Stánky jsou otevřené, jdu jen s přítelkyní, vypijeme si to opodál, tak se snad nic neděje,“ říká Jaroslav Markytán, který si dává punč s oříšky a sušeným ovocem.

Další oslovená má jasno v tom, proč je na náměstí v těchto dnech tolik živo. „Zaprvé to je tady takto každý rok a lidi to mají hodně rádi. Zadruhé si je třeba uvědomit, že je prakticky všechno zavřené. Někteří by tu možná nebyli, ale nic moc jiného se dělat nedá. Myslím, že policie je tu hlavně preventivně, aby se to nějak nezvrhlo. Vesměs se lidé snaží opatření dodržovat,“ hodnotí Radka Kotalová.

Problém je v tom, že by návštěvníci náměstí neměli pít venku punč s alkoholem. Dokazovat však, že toto nařízení porušují, se ukazuje jako problematické. Provozovatel ho prodat smí a ten, který ho pak pije, může snadno říct, že je bez alkoholu.

Když nejeví známky opilosti a nenarušuje třeba veřejný pořádek, není důvod k nějaké důkladnější kontrole. Strážníci ovšem v případě potřeby využívají k získání důkazů přístroj určený k orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu. Ten dokáže přiložením k hladině nápoje určit, zda obsahuje alkohol.

„Prodejci neporušují žádné zákony nebo usnesení vlády při nouzovém stavu. Žádné nařízení neuzavřelo venkovní zahrádky a není vyhlášen zákaz prodeje alkoholu. Je zakázáno shromažďování a požívání alkoholu na veřejnosti, a to porušují zákazníci těchto stánků. Jde o naprostou nezodpovědnost, bezohlednost a ignoranci ze strany části veřejnosti,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Policie a strážníci podle jeho slov denně opakovaně provádějí kontroly, udělují pokuty za alkohol, shlukování, nedodržení rozestupů, nepoužívání roušek a důrazně domlouvají zákazníkům.

„Za porušení některého z krizových opatření může strážník obecní policie uložit pokutu příkazem na místě do deseti tisíc korun. Ve správním řízení však hrozí až dvacet tisíc korun,“ upřesňuje Věra Školková, mluvčí budějovické městské policie.