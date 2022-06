Českobudějovický půlmaraton slaví desáté výročí, závod omezí dopravu

Trať obsypaná fanoušky, kteří obdivně sledují rychlé africké běžce i nadšené amatéry v ulicích města. Start i cíl na hlavním náměstí. Mohutná propagace dlouho dopředu „na každém rohu“. Takto velkolepě před deseti lety do Českých Budějovic vtrhl půlmaraton jako součást seriálu závodů RunCzech.

V sobotu se poběží jeho jubilejní ročník. Akce stále patří mezi nejvýznamnější sportovní události ve městě, ale ztrácí světový punc. Už řadu let na jih Čech nemíří nejlepší afričtí běžci, vytratili se i přední Evropané. Rodinný běh odstartuje v 17 hodin a hlavní závod v 19 hodin.

Zároveň zájem místních atletů už není takový i proto, že mnozí si atmosféru jedinečného závodu již vyzkoušeli. Navíc i startovné v individuálním závodě lehce přesahující tisícikorunu může kdekoho odradit.

Místo velké oslavy 10. ročníku sobotní akce naváže na poslední skromnější léta. Účastníci si mohou na památku vyzvednout výroční tričko a po doběhu si užít afterparty. „Věříme, že letošní ročník je restartem a že nás čekají velké věci,“ předpovídá Soňa Barabášová z PR týmu pořádajícího RunCzech.

Jedna změna je faktická. Naposledy se v krajském městě běželo netradičně v podzimním termínu. Mohl za to covid a odložení z jara, kdy se akce pro větší počet lidí konat nemohly. Pro účastníky bylo chladnější počasí možná příjemnou změnou, o závod však byl mezi lidmi přirozeně menší zájem.

„Znamená to, že se věci vrací do normálu. Vážíme si toho, že jsme i přes ztížené podmínky dokázali loni závod uspořádat, byť byl počet běžců nižší,“ tvrdí Barabášová.

Zástupce pořádajícího RunCzech také vysvětluje, proč není prezentace události tak mohutná jako dřív. „S propagací jsme začali později, ale rozhodování o termínech není v posledních dvou letech jednoduché. Na prezentaci spolupracujeme s našimi partnery, zaměřujeme se na roznos dopravně informačních letáků a lokální kampaně. Nepodceňujeme ani online marketing,“ jmenuje.

Mezi muži je hlavním favoritem Vít Pavlišta

Nemění se ani skladba dílčích podniků. Kromě hlavního závodu se poběží také štafeta, 2run, rodinný běh a klání o pohár rektora Jihočeské univerzity. Obdobná zůstává také trasa, doznala jen kosmetických změn. Účastníci hlavního podniku na 21,0975 kilometru zavítají kromě centra i na Jiráskovo nábřeží, Pražskou třídu, Nádražní nebo Okružní.

Přetlak nebude ani mezi hlavními favority. Rekordní čas 59 minut 49 sekund od Keňana Daniela Chebiiho bude nejrychlejší nejspíše i nadále. To samé platí o nejlepším výkonu 1:09:53 v ženách, pod kterým je podepsaná Chebiiho krajanka Agnes Jerutová. O přední příčky zabojuje hlavně česká elita. Mezi muži je hlavním favoritem Vít Pavlišta, který se o přední příčky popere s Pavlem Kubričanem. U žen by mělo dojít na souboj Petry Pastorové a Evy Vrabcové-Nývltové.

Absenci těch nejlepších světových běžců organizátoři vysvětlují souhrou několika faktorů, jakými jsou finance, válka, covid nebo zhoršená dostupnost cestování.

„Věříme, že neúčast výrazných zahraničních běžců umožní, aby si tuzemští borci závod užili ještě více, protože se budou moct poprat o stupně vítězů,“ vysvětlil manager regionálních závodů RunCzech Igor Murko.

Závody výrazně omezí MHD

Závod výrazně zasáhne do dopravy ve městě. Kdo vyloženě nemusí, neměl by se v sobotu odpoledne a večer vůbec vydávat autem do centra Budějovic. Nejvíce omezení a zavřených silnic v souvislosti s půlmaratonem bude v době od 17.30 do 22.30 hodin. Dotkne se to například Pražské a Rudolfovské třídy, ale i Nádražní ulice, už od 16 hodin pak také většiny ulic v historickém centru.

Už několik dní jsou v místech, kudy závod povede, rozmístěné tabule s informacemi o zákazu parkování. I na to by se tedy měli motoristé připravit. Na mnoha místech nebudou moci svá vozidla nechat stát.

Trasa půlmaratonu se letos mění pouze kosmeticky. „V minulém roce komplikovala závod rekonstrukce mostu v ulici Karla IV. v centru, která už je nyní hotová, a tak může vést startovní i cílová rovinka přímo tudy,“ upozornil za pořadatele Igor Murko.

Stejně jako loni trasa povede přes Pražské sídliště ulicemi Čéčova a Průběžná. „A pak jsme provedli nějaké zcela minimální změny, zmíním například takový malý výčnělek v Pekárenské, který jsme přidali, protože je velice atleticky přívětivý,“ dodal Murko.

Běžecké závody Mattoni 1/2Maraton a dm rodinný běh také ve velkém ovlivní provoz MHD. Bude nutné dočasně odklonit většinu linek městské hromadné dopravy a také na několik hodin zrušit řadu zastávek. Zároveň to znamená úplnou výluku trolejbusové dopravy, kterou nahradí ta autobusová.

Opatření v MHD začnou platit v 16.30 hodin, návrat na původní trasy dopravní podnik předpokládá okolo 22.30.

Zřízena bude i informační linka o dopravních opatřeních 800 165 102, která bude fungovat v pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 22 hodin.