Z budějovického půlmaratonu je nově festival, přibyl i závod na pět kilometrů

Akce se od svého prvního ročníku výrazně proměnila. V úvodu byla po všech směrech až pompézní a lákala hlavně na špičkové africké běžce, kteří se rozloučili se zbytkem startovního pole zpravidla už po pár zatáčkách ještě v centru.

Jen pro srovnání, v roce 2012 Keňan Daniel Chebii zvládl trať v čase 59:46. Hlavní favorit zítřejšího klání Němec Sebastian Hendel má osobní maximum o více než dvě minuty pomalejší.

Návrat Afričanů do Budějovic není v plánu. „Nic není nemožné, ale vybrali jsme si cestu, kdy podporujeme evropské běžce,“ oznámil Jiří Nečásek, marketingový ředitel pořádajícího RunCzech.

Vedení závodu se kromě evropských favoritů zaměřuje hlavně na amatérské běžce, což umocnil i covid. Celkově je akce skromnější než dřív.

„Pořád chceme, aby se konaly špičkové závody s kvalitními sportovními výkony. Snažíme se kvůli tomu propagovat i v zahraničí. Ale je pro nás velmi důležité i propojení elitních běžců s těmi hobby,“ zdůraznil Nečásek.

Trend potvrzuje i letošní novinka, kterou je přidaný závod na pět kilometrů. „Chceme tím přilákat co nejvíce možných zájemců. Přemýšleli jsme o podobném závodě už dlouho. Pro takovou vzdálenost už není výmluva. Na tu natrénuje každý, kdo chce a může,“ zamyslel se manažer závodu Igor Murko.

Na tuto distanci bylo v týdnu přihlášených kolem 500 závodníků. K tomu si přičtěte tři tisícovky do půlmaratonu, přes dva tisíce do rodinného běhu, pár stovek dětí a jste u finálního čísla šesti tisíc aktivních účastníků.

„Přes jedenáct procent je ze zahraničí, hlavně z Rakouska, dále z Německa či Slovenska. Celkem počítáme jedenáct národností,“ uvedl Murko.

Extra program ke Dni dětí

Byť se akce v letech vyvíjí, stále zůstává pro České Budějovice mezi elitou z těch sportovních. To má přirozeně svůj dopad i na ekonomiku. Podle dat organizátorů závod v loňském roce vygeneroval přes 35 milionů korun, což je jednorázově silné číslo.

„Přesně to zapadá do naší strategie obnovy turismu po covidu. Snažíme se, aby lidé do Jihočeského kraje přijeli nejen na konkrétní akci, ale aby tu zůstali déle a užili si místní krásy,“ naznačil první náměstek hejtmana František Talíř.

Celá akce, která se proměnila na běžecký festival, také nese nový název. Program začne už v pátek, a to zejména v okolí obchodního centra IGY, kdy se v 17 hodin chystá předzávodní proběhnutí s olympioničkou Evou Vrabcovou Nývltovou.

V sobotu se v 10 hodin otevře běžecké Expo, ve tři odpoledne odstartuje závod na pět kilometrů, v pět pak rodinná míle. V 17.45 hodin si nejmladší účastníci od dvou let užijí rovinku na hlavním budějovickém náměstí, kdy na konci dostanou čokoládovou medaili.

„Tento běh je zdarma, ale má omezenou kapacitu. Obsazený byl už dva měsíce předem. Jsou to jedny z nejhezčích momentů celé akce,“ odhadl manažer závodu.

Samotný půlmaraton tradičně začne v 19 hodin. O vítězství by měli bojovat kromě zmiňovaného Němce Hendela ještě Ital Yassine Rachik či Španěl Chakib Lachgar. Na startu budou i přední čeští běžci.

Protože akce vychází i na Mezinárodní den dětí, přes dvacet sportovních klubů z Jihočeského kraje si pro ně připraví na náměstí speciální program. Součástí půlmaratonu bude kromě štafet rovněž už tradičně Běh o pohár rektora Jihočeské univerzity.

„Jako nové vedení jsme zkusili trénink s univerzitním spolkem Push Run. Zapojení mladých a nových lidí je velice důležité. My jsme složili tým z prorektorů a kvestora,“ přidal nový rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Kvůli závodu čeká omezení řidiče či cestující hromadné dopravy. Většina z nich začne platit od 14. hodiny, ale samotné centrum bude uzavřené prakticky celý den. Omezené budou i výjezdy z některých ulic.