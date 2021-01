Chovateli v ohnisku ptačí chřipky vybili všech třicet kusů drůbeže

První případ ptačí chřipky v kraji se objevil minulý týden, byl to nález mrtvých labutí na Písecku.



„V sobotu dopoledne jsme utratili zbytek chovu v Dlouhé Lhotě. Jednalo se o sedmnáct kusů drůbeže, z toho bylo pět slepic, pět kachen pižmových a sedm křepelek. Nákazu pravděpodobně do chovu zanesly kachny pižmové, které byly volně na rybníce s divokými kachnami. Celkově chovatel přišel o zhruba třicet kusů,“ upřesnil ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

U chovatele veterináři zajistili mechanické čištění celých kurníků, dnes by tam měla firma provést autorizovanou dezinfekci. Tím by mohlo být ohnisko uzavřeno.

Veterináři zůstávají v pohotovosti, protože o víkendu bylo v kraji hlášeno několik úhynů volně žijícího ptactva. Ve spolupráci s hasiči a městskou a státní policií odebrali další vzorky u uhynulých ptáků.

„Jedná se o Starohaklovský rybník na okraji Českých Budějovic, o lokalitu na řece Lužnici v katastru Veselí nad Lužnicí a na Písecku mimo zónu, kde už se nemoc vyskytla. Dnes jsme poslali vzorky uhynulých ptáků do Národní referenční laboratoře v Praze,“ upřesnil Kouba.

Podle šéfa krajské veterinární správy je přijatelnější, že se jedná o volně žijící ptáky a ne o chovy.



„Doporučujeme opatření v chovech, což už ale v podstatě platí pro jižní Čechy i celou republiku, aby si lidé zabezpečili chovy tak, aby nedocházelo ke kontaktu s volně žijícím ptactvem,“ dodal Kouba.

Ještě v sobotu odpoledne veterináři vydali nařízení Státní veterinární správy, že se kolem ohniska domácího chovu v Dlouhé Lhotě vyhlásilo tříkilometrové pásmo ochrany a desetikilometrové pásmo dozoru.

Starostové všech obcí už nařízení obdrželi a prostřednictvím hasičského záchranného sboru dostali SMS zprávu, že si ho mají vyzvednout z datových schránek a mají pokračovat podle pokynů.

V malém pásmu musí všichni starostové zabezpečit sčítání drůbeže do 29. ledna. „V desetikilometrovém pásmu se zaměřujeme hlavně na velké komerční chovy. V malém naštěstí žádné nejsou, ve větším je jich několik,“ uvedl Kouba.

Nákaza se šíří Evropou, pravděpodobnost výskytu je větší.



„Doufejme, že se nebude opakovat situace z roku 2017, zatížili bychom celý integrovaný záchranný systém, protože v takové situaci by nám pomáhali hasiči, policie a je to práce navíc v době pandemie covidu, což by bylo hodně zatěžující,“ uvědomuje si Kouba.