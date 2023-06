Na novém oddělení psychiatrické nemocnice pomohou i speciálně vycvičení psi

Nové specializované oddělení zřídila společnost Penta Hospitals, která provozuje kromě písecké nemocnice i další sociální a zdravotní zařízení po celé republice.

Oddělení je určené zejména pacientům nad 65 let s počínajícím, lehčím či středně závažným syndromem demence, psychózami, poruchami nálady nebo poruchami osobnosti.

„S tím, jak obyvatelé stárnou, roste i potřeba zajištění kvalitní specializované péče o seniory. K té samozřejmě patří i služby v oblasti psychiatrie, ale dosavadní kapacity ji zdaleka nepokrývají,“ sdělila generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Počet seniorů nad 65 let podle ní vzroste do roku 2050 o jeden milion, a poptávka po podobných službách se tak výrazně zvýší.

Nutnost rozšíření podobné zdravotní péče dokládá, že jen pár dní po otevření oddělení je kapacita zaplněná z 50 procent. S plným obsazením vedení nemocnice počítá do září.

Třicet lůžek je rozmístěných do 12 pokojů. Mimo služby několika specializovaných psychiatrů a psychologů nabídne klientům také komplexní péči včetně rehabilitačního nebo fyzioterapeutického zázemí.

„Péče o pacienty nad 65 let má svá specifika a v mnoha ohledech se výrazně liší od běžné psychiatrické péče,“ řekl primář nemocnice Marian Koranda. Podle lékaře péči komplikují například demence, degenerativní změny na mozku nebo nemoci spojené se stářím.

„Kromě toho je ale potřeba u starších pacientů mnohem více dohlížet na kombinace léků, vnímat stařecké problémy či interní a neurologické problémy. Personál také musí mnohdy řešit i inkontinenci či určité omezení hybnosti pacientů,“ doplnil.

Součástí péče o seniory je také komunikace s rodinou, se kterou musejí zdravotníci často řešit komplikace spojené se ztrátou soběstačnosti. „Nejčastěji se u těchto pacientů vyskytují poruchy paměti a dalších rozpoznávacích funkcí v různém stupni. K nim pak bývají často přiřazené také úzkostné a depresivní stavy, například v souvislosti s úmrtím partnera a podobně nebo ve spojitosti se závažným tělesným onemocněním a vědomím blížícího se konce života,“ shrnul primář Koranda.

Gerontopsychiatrie funguje v písecké nemocnici stejně jako ostatní oddělení v režimu následné péče. To znamená, že do ní putují pacienti mimo ohrožení života a po skončení péče akutní. Pomoci by jim měla s obnovou návyků na běžné úkony a díky lékům a terapiím se začleněním zpět do společnosti.

„Velmi důležitá je například pracovní terapie, která pomáhá s obnovou motorických funkcí. Soustředíme se ale také na aktivizační terapie nebo canisterapii, tedy využívání speciálně vycvičených psů, kteří pacientům pomáhají třeba s úzkostí a depresemi,“ vysvětlil primář.

Skupina Penta Hospitals spravuje areál Psychiatrické nemocnice Písek od roku 2018. Původně měla pouze dvě oddělení – psychoterapie a poruchy osobností – a celkovou kapacitu 81 lůžek. Kvůli otevření nového oddělení přibyl i počet zaměstnanců, kterých tam je 70.

„Rozšíření bylo náročné zejména kvůli sehnání specializovaného personálu, který je potřeba také patřičně zaplatit. Objekt je jinak zcela zrekonstruovaný a náklady na vybudování nového oddělení tak jen lehce přesáhly jeden milion korun,“ sdělil ředitel nemocnice František Werner.

Pacienti na píseckých odděleních následné péče stráví v průměru dva až tři měsíce. Doba ale může být i výrazně delší. Nemocnice se proto po dohodě se zástupci města chystá vybudovat na zelené ploše kolem nemocnice park, který budou moci využívat pro venkovní aktivity a odpočinek.