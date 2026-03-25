Logistické centrum nazvané Areál Mirotice podle projektu zabere sedm hektarů zemědělské půdy a bude obsahovat několik staveb včetně skladových a montážních hal a velkého parkoviště.
Podle oznamovatele, společnosti Sabadell, je pro ni výhodou strategické místo u silnice III. třídy napojené na dálnici D4. Stát má asi kilometr a půl od centra města směrem na severozápad.
„Možná se nám to úplně nelíbí, ale záměr je v souladu s naším územním plánem a bude na pozemku investora. Budeme požadovat, aby město neobtěžovala doprava,“ uvedla starostka Mirotic Martina Mikšíčková.
Ačkoliv vedení města tvrdí, že územní plán umožňující tuto stavbu schválilo minulé zastupitelstvo před deseti lety a o záměru se dozvědělo teprve nedávno, investor má jiný pohled.
Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu
„Záměr jsme s vedením města probírali minulý rok a prezentovali ho na jeho zastupitelstvu, kde byly zodpovězeny všechny otázky. Včetně našeho ujištění, že stavba bude projektovaná tak, aby doprava směřovala na D4,“ uvedl předseda správní rady společnosti Jiří Klíma.
Projekt dále uvádí, že ke stavbě bude třeba vyjmout z pozemkové ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) více než sedm hektarů orné půdy a odstranit z povrchu její nejkvalitnější vrstvu. Podle investora jde o zemědělské území zasažené trasou dálnice D4. Areál s plánovanou výstavbou v letech 2027 až 2028 bude mít osmdesát zaměstnanců.
Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4
Podle právníků nemusí být soulad s územním plánem města s 1 200 obyvateli automaticky souhlasem se záměrem. Ten se musí ještě posoudit v řízení kolem ochrany ZPF. „Obec může ještě před vydáním územního rozhodnutí změnit územní plán. A při řízení ZPF se mohou řešit další zájmy, například ochrana přírody a krajiny,“ míní Miloš Tuháček z táborské advokátní kanceláře AKKT.
Obyvatelé města proti záměru nevystupují. „Jde o území, které podle mě ani není zemědělsky využívané a stavbou se zhodnotí. Mirotice se rozvíjejí spíše na jižní straně, kde vznikají parcely pro obytné stavby,“ vidí změny Bohumil Bubeník, který vede ochotnický divadelní spolek.