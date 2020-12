Zrušení komisí je odveta za boj proti halám, tvrdí opozice v Soběslavi

Odpor části obyvatel proti průmyslové zóně v Soběslavi opět hýbe místní radnicí. Důvodem je rušení a sloučení některých komisí. Opozice si myslí, že jejich činnost skončila právě kvůli boji proti chystaným halám u dálnice D3. Vedení města, které s plánovaným areálem počítá, to odmítá.



Vášně vzbudilo rozhodnutí radních z druhé půlky listopadu. Ti odsouhlasili zrušení komise IT a spojili komisi životního prostředí a odpadového hospodářství s tou, který má na starost výstavbu a dopravu. V prvním případě bylo pro pět radních a jeden se zdržel, ve druhém hlasovalo pro všech šest přítomných.

„V polovině volebního období jsme vyhodnocovali činnost komisí a dospěli k těmto rozhodnutím. Domluvili jsme se, že se místo IT komise více opřeme o pracovníky úřadu a odborné firmy. To sloučení nám pak dává smysl, protože spolu tyto věci souvisí. Komise jsou poradním orgánem rady a ta má pravomoc je zřizovat či naopak rušit,“ oznámil starosta Jindřich Bláha (ODS).

To si ale nemyslí opoziční Piráti. Ti na svém webu rozhodnutí označili za odvetu členům petičního výboru, již odmítají plánovanou průmyslovou zónu nedaleko dálnice D3.

„Odvolanými členy komisí jsou především zástupci opozice a mimo jiné i členové petičního výboru,“ napsal zastupitel Miloš Bučinský (Piráti) pro web místní organizace. Kromě něj se rozhodnutí dotklo dalších čtyř členů výboru.

Zároveň tvrdí, že se prý radnice ke změnám rozhodla kvůli nedostatečné činnosti obou orgánů, což však on sám vyvrací.

„Komise pro IT se sešla pětkrát a prošla třemi personálními změnami včetně pozice předsedy. Za tu dobu stihla navrhnout veřejnou wi-fina náměstí či zrevidovat obsah městských webových stránek. Komise životního prostředí a odpadového hospodářství se sešla devětkrát a její zásluhou je například větší počet stanovišť na tříděný odpad či lepší péče o městskou zeleň,“ vzkázal Bučinský.

„Za zrušením obou komisí nevidíme snahu rady zlepšit fungování města, ale snahu eliminovat odpůrce nekontrolovatelné výstavby v průmyslové zóně,“ dodal Bučinský.

Starosta Bláha s ním nesouhlasí. „Tohle je čistá spekulace, která není ničím podložená. My navíc s petičním výborem komunikujeme a v řadě otázek se shodujeme. Sešli jsme se několikrát a výsledky těchto jednání výbor zveřejňuje,“ reagoval Bláha.

„Naposledy jsme se například shodli, že bychom měli vědět, které firmy budou v areálu působit. Naopak jsme se nedomluvili v otázce parametrů hal. S vlastníkem pozemků a investorem o tom ale budeme ještě jednat. Chceme, aby celý ten proces byl maximálně transparentní, a tak bychom rádi přizvali investora na jednání zastupitelstva, kde by mělo dojít k diskusi. Mělo by se tak stát do konce února příštího roku. Celý ten záměr musí být ku prospěchu města,“ vzkázal Bláha.

Nová zóna má navazovat na tu stávající, kde již několik firem sídlí. Podle původního plánu tam měly být čtyři výrobní a skladové haly s tím, že většina aut bude jezdit směrem k nedaleké dálnici D3. Investorem je pražský podnikatel Jiří Tomeš, který se věnuje zahraničnímu obchodu a má několik firem.

Přípravy limituje nouzový stav

Příprava záměru, který se pravděpodobně ještě změní, nyní pokračuje. Projektová společnost Exprin Property zpracovává připomínky, které vzešly ze zjišťovacího řízení EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Bylo jich několik desítek.

„Celý proces limituje nouzový stav, který ovlivňuje běžný život v této lokalitě. Kromě jiného totiž teď není možné vyhodnocovat dopravní situaci. Čekat musíme také například na vegetační období,“ sdělil jednatel Exprin Property Petr Prokop.

Zpracování všech připomínek může trvat zhruba do poloviny příštího roku. Aktuální informace či reakce na nejčastější otázky zveřejňuje investor na webu pzsobeslav.cz.

„Město se nesmí bát nastavení konkrétních limitů, jen tím zabrání nechtěným firmám a povolí vstup firem s přidanou hodnotou. Není nutné mít vystavěnou průmyslovou zónu ihned, raději s delším časovým horizontem, ale s jistotou, že tu budou firmy, které budou pro město přínosem. Je potřeba si uvědomit, že toto není stavba na pár let, ale na několik desítek let a významně to ovlivní život všech občanů Soběslavi,“ uvedli před časem autoři petice na svém webu pz.sobeslav. cz, kde o svých aktivitách pravidelně informují.