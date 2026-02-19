Chlapcův prst uvázlý v díře nohy stolu otekl a nešel ven. Hasiči ho museli vyřezat

Mluvčí přiblížila, že šlo o pracovní stůl, na kterém měla chlapcova maminka šicí stroj. V noze jsou malé otvory a mladík do jednoho z nich strčil svůj prst. Ten mu otekl a už nešel ven.
„Hasiči malým rozbrusem nohu stolu kolmo k díře s prstem nařízli a pak rozevřeli. Prst pak šlo již lehce vyndat,“ popsala Matějů.
Na místo vyjeli i zdravotníci, kteří chlapce ošetřili. Nebylo totiž jasné, jakého rozsahu případné zranění bude.
„Zjistili jsme, že není krvavé, takže jsme nejdřív provedli zásah pod dohledem zdravotníků s tím, že oni ho potom vyšetřili a nechali na místě,“ doplnila mluvčí.
|
Dvanáctileté slečně museli prsten rozříznout hasiči, výdrž odměnili plyšákem
Matějů podotkla, že podobné zásahy nejsou neobvyklé. „Jsou jich jednotky, ale stávají se. Většinou dětem někde uvízne ruka nebo noha, protože jsou nezbedné a zvídavé,“ dodala s tím, že nechce, aby to vyznělo tak, že viní rodiče.
„A abychom chlapci těžkou chvíli zpříjemnili, dostal od nás hasičského dráčka Záchranáčka,“ uzavřela Matějů.