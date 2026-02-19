Chlapcův prst uvázlý v díře nohy stolu otekl a nešel ven. Hasiči ho museli vyřezat

Děti jsou neposedové a občas někam strčí ruku nebo nohu, protože to chtějí vyzkoušet. Těmito slovy komentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů čtvrteční kuriózní výjezd, při němž milevští hasiči vyprošťovali v jednom z domů ve Zběšičkách na Písecku prst malého chlapce z díry v kovové noze stolu.
Chlapcův prst uvázl v jednom z otvorů stolu. (únor 2026)
Chlapcův prst uvázl v jednom z otvorů stolu. (únor 2026) | foto: Foto: HZS Jihočeského kraje

Mluvčí přiblížila, že šlo o pracovní stůl, na kterém měla chlapcova maminka šicí stroj. V noze jsou malé otvory a mladík do jednoho z nich strčil svůj prst. Ten mu otekl a už nešel ven.

U zásahu byli kromě hasičů i zdravotní záchranáři. (únor 2026)

„Hasiči malým rozbrusem nohu stolu kolmo k díře s prstem nařízli a pak rozevřeli. Prst pak šlo již lehce vyndat,“ popsala Matějů.

Na místo vyjeli i zdravotníci, kteří chlapce ošetřili. Nebylo totiž jasné, jakého rozsahu případné zranění bude.

„Zjistili jsme, že není krvavé, takže jsme nejdřív provedli zásah pod dohledem zdravotníků s tím, že oni ho potom vyšetřili a nechali na místě,“ doplnila mluvčí.

Matějů podotkla, že podobné zásahy nejsou neobvyklé. „Jsou jich jednotky, ale stávají se. Většinou dětem někde uvízne ruka nebo noha, protože jsou nezbedné a zvídavé,“ dodala s tím, že nechce, aby to vyznělo tak, že viní rodiče.

„A abychom chlapci těžkou chvíli zpříjemnili, dostal od nás hasičského dráčka Záchranáčka,“ uzavřela Matějů.

