Podzámčí v Protivíně chce malajsijský fond proměnit na kulturní centrum

Noví majitelé chtějí do roku 2025 areál proměnit v kulturní centrum s apartmány. Bývalé bytové prostory tak čeká rozsáhlá rekonstrukce za 150 milionů korun.

Lidé z Protivína i přespolní dostali začátkem září možnost prohlédnout si vnitřek dosud chátrajících budov. Mimo penzionu či restaurace tam architekti do budoucna počítají s kavárnou a pekárnou.

„Pořád lepší, než aby to zůstalo v takovém stavu a vyjížděli jsme sem hasit požáry. Tady to hořelo každou chvíli. V tomhle městě chybí kultura. Jediné, co lidi do Protivína táhne, je krokodýlí zoo. Za tři čtvrtě hodiny ji projdou a jedou pryč. Díky tomuhle by se tu mohli turisté zdržet. Bylo by fajn, kdyby tu vznikly nějaké kamenné obchody, třeba suvenýry,“ navrhl dobrovolný hasič z Protivína, který si nepřál být jmenován.

Po prohlídce prostor vedoucí architektka projektu Věra Nagyová s účastníky akce debatovala o možné budoucí podobě centra. Vlastní nápady mohli místní navrhovat i pomocí dotazníků.

„Chceme znát názor obyvatel na budoucí využití podzámčí, protože je to hlavně o jejich budoucnosti a rádi bychom zde vytvořili něco, co lidem dává smysl. Víme, že sem někdo chodil do tanečních nebo do školky,“ vysvětlila architektka, která má budoucí rekonstrukci na starost.

Místo má podle ní bohatou historii a teď je ten moment, kdy mu napíší budoucnost. „Místní nejlépe vědí, co tu chybí, a proto jsme debatu otevřeli,“ vysvětlila Nagyová.

„Já osobně tomu fandím. Hodně to tu chátralo, tak to tu alespoň zvelebí. Zatím nemám představu, co by tu mohlo být. I kdybychom nějaké nápady měli, nemyslím si, že je někdo bude brát vážně. Už je všechno předem rozhodnuté,“ obával se Petr Šíma, který v Protivíně žije. Myslí si, že obyčejní lidé nebudou mít peníze, aby do budoucího centra chodili na kávu a podobně.

Investoři vidí Protivín jako strategické místo v jižních Čechách. Přilákat chtějí více turistů, kteří obvykle míří do Českého Krumlova nebo na hlubocký zámek.

„Vznikne tu veřejný prostor, kde se lidé dobře nají nebo ubytují. Podpoří se tak nejen turismus, ale vzniknou tu i podnikatelské příležitosti pro místní. Nabídneme i spoustu nových pracovních míst,“ slíbila Nagyová s tím, že areál má fungovat rozhodně i pro místní obyvatele. Podzámčí za několik let využijí například pro setkávání při městských slavnostech.

Celý zámecký areál podléhá ochraně památkové péče. Skupina IC Group proto přestavbu konzultuje s památkáři.

„Pro památky je často smrtící, když jsou nevyužívané. Uvítali jsme tedy, že se objevila šance objekt oživit a dát mu možnost k dalšímu fungování, byť s jinou funkcí, než měl dříve,“ sdělil garant péče o památkový fond Miroslav Hanetšlegr z českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu.

Jelikož je to významná změna užívání, je podle něj potřeba připustit i některé úpravy, které doplní či upraví stávající řešení. Prostory zámku a přilehlých budov zmapuje stavebněhistorický průzkum. Pokud nenastanou komplikace a památkáři projektovou dokumentaci odsouhlasí, stavba začne koncem příštího roku.

Rekonstrukce protivínské památky je pilotním projektem investiční skupiny. Podobně chce královský fond postupovat u dalších 11 objektů po celé zemi. Samotný zámek v Protivíně majitel využije jako soukromé sídlo.