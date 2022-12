Tah z Budějovic na Prahu uzavře bourání mostu, nový postaví za 800 milionů

„Po provedení diagnostických průzkumů jsme zjistili, že most vykazuje řadu závad, které bude výhledově nutné odstranit,“ potvrdil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které objekt spravuje. Ve špatném stavu jsou především takzvané předpínací výztuže.

Přípravy této akce jsou nyní ve fázi zpracování dokumentů pro žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Také proto nyní nelze přesně říct, kdy začne samotné bourání, jež zásadním způsobem omezí dopravu v kraji.

„Předpoklad zahájení stavebních prací je v roce 2024,“ odhadl Koloušek. Mají trvat dvě stavební sezony. Úsek tak bude neprůjezdný minimálně jeden rok. Vybraná firma nejdříve pod stávajícím mostem, dlouhým 350 metrů, postaví nové pilíře, pak ho zbourá a vybuduje nový. Odhadovaná cena je 800 milionů korun.

Ve chvíli, kdy začne platit uzavírka, tisíce řidičů denně najedou na objízdné trasy. Omezení bude opravdu veliké. Nejreálnější variantou pro hlavní objížďku je odklon dopravy na silnice první třídy I/22 a I/4 přes Strakonice. „To by znamenalo relativně malý kilometrový nájezd navíc, zhruba 12 kilometrů,“ upřesnil Koloušek.

Více si řidiči zajedou, pokud by v Písku zamířili směrem na Tábor a na jih by dál jeli po dálnici D3. Šoféři menších aut do 3,5 tuny si pak najdou i jiné trasy po vozovkách druhé a třetí třídy. Z Písku bude možné jet směrem na Budějovice například přes Týn nad Vltavou nebo do Ražic a Drahonic a odtud už zase na Vodňany po hlavní komunikaci.

Rozšíření od Písku až po České Budějovice

Na stavbu nového mostu by pak měla navázat ještě další důležitá dopravní akce, díky které bude provoz na trase z Písku až do Budějovic o dost bezpečnější a plynulejší.

Úsek dlouhý padesát kilometrů je dlouhodobě extrémně zatížený provozem a na některých místech prakticky nelze předjíždět. Pomoci má takzvané uspořádání 2+1. To znamená, že v jednom směru jsou vždy dva jízdní pruhy, které se na trase střídají.

„V nejpokročilejší fázi přípravy je nyní právě část z Protivína směrem na Vodňany,“ potvrdila Vladimíra Hrušková, šéfka českobudějovické správy ŘSD. Ředitelství zpracovává dokumentaci pro stavební povolení, pak bude nutné vykoupit potřebné pozemky a v roce 2024 by mohlo ŘSD vypsat tendr na zhotovitele tohoto úseku.

Na obchvatu Vodňan pak budou dva pruhy místo jednoho směrem na Budějovice, naopak z Vodňan až na odbočku do Milenovic budou mít motoristé více komfortu směrem na Písek. Takto se to bude střídat v pravidelných intervalech.

Podobně je to naplánované i dále směrem na Písek či do krajského města. Pomůže to například úseku z Vodňan až po Češnovice, kde se stalo už mnoho tragických nehod. Některé části ale mají být podle předběžného harmonogramu hotové až v roce 2028.

Na tomto tahu pokročila také příprava obchvatu Češnovic a Dasného u Budějovic, jejichž obyvatelé roky čekají, až tranzitní doprava zmizí z obou obcí. Denně jimi projede i přes 20 tisíc aut. Ředitel ŘSD Radek Mátl nedávno potvrdil, že má projekt pravomocné stavební povolení.

„Na stavbu délky 8,5 kilometru je vykoupených přes 90 procent pozemků,“ upřesnil Mátl. Nový úsek má stát dvě miliardy korun bez daně.

Na svém twitterovém účtu Mátl také uvedl, že na začátku roku 2023 předpokládá zahájení výběrového řízení. Pokud při něm nenastanou komplikace, práce na novém úseku silnice první třídy by mohly začít na přelomu let 2023 a 2024. Hotovo by bylo v roce 2026.

„Máme z toho velkou radost a teď už opravdu začínáme věřit, že se to povede,“ reagovala tehdy na oznámení Mátla starostka Dasného Ludmila Kahounová.