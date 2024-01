Domy dětí otevírají jarní příměstské tábory, o ty letní je zájem větší

Nejčastěji jsou to domy dětí a mládeže (DDM) ve větších městech, některé z nich však na konečné podobě akcí stále pracují. Na pětidenní tábory se ale chystají například už v českobudějovickém DDM, kde budou mít letos od 11. do 15. března celkem čtyři takové akce, tedy o jednu více než v loňském roce.

„Jejich formát bude podobný jako v minulých letech. Plánujeme všeobecný příměstský tábor, dále pak oblíbený s technickým zaměřením s tím, že se každý den budeme věnovat jinému odvětví. Nebude chybět ani Mladý přírodovědec a jako novinku plánujeme výtvarný tábor,“ vyjmenovala ředitelka českobudějovického DDM Hana Korčáková.

Přihlášky bude podle ní možné podávat v nejbližších dnech. Ředitelka očekává, že zájem by mohl být obdobný jako loni. „Na každý tábor se hlásí od 20 do 30 dětí. Pro školáky přihlášené v kroužcích a oddílech budeme přes prázdniny pořádat jednodenní akce,“ vysvětlila a dodala, že cena jednotlivých táborů se pohybuje v rozmezí 2 650 až 3 tisíce korun.

Rodiny z Budějovicka budou mít také možnost přihlásit své děti na jarní tábor u společnosti M-tes, která podobné akce pořádá pravidelně. Pokud bude zájem, budou zde prý schopni otevřít dva tábory.

„Jejich podobu zatím nemáme do detailů promyšlenou, ale jeden z nich by mohl vypadat tak, že by děti měly každý den jiné zaměření. Příští týden bychom měli mít o jejich konečném programu zcela jasno,“ ujišťuje koordinátorka táborů Michaela Kotalíková.

Zároveň ale přiznává, že loňský rok nebyl příliš povedený. Kvůli slabému zájmu nemohli uspořádat ani jeden z nich. „Obecně je na jaře poptávka o poznání nižší než v létě. Uvidíme, kolik táborů nakonec vypravíme. Myslím, že by to nemuselo být špatné i kvůli tomu, že jsme pro letošek zvedli ceny maximálně o pár stokorun,“ pokračuje Kotalíková.

Podobně jsou na tom ohledně příprav i v táborském DDM, kde budou mít děti prázdniny v termínu od 4. do 10. března. Podle jeho ředitele Josefa Musila bude pro děti připravená rovněž varianta klasického pobytového tábora.

„Vedle toho se zapojíme také do akce Noc a den v DDM, která připadá na pololetní prázdniny. Děti tak u nás budou moci strávit po zábavném programu s husitskou tematikou i celou noc,“ přibližuje plány Musil, který také doplňuje, že pro letošní rok nebudou zdražovat.

Strakonická plavecká škola bude mít premiéru

Už tradičně v době jarních prázdnin pořádají vlastní příměstský tábor také v jindřichohradecké Plavecké škole, tentokrát v týdnu od 12. února. Určený je pro děti od 6 do 13 let a přihlásit se může až třicet dětí.

„Zájem máme o něco nižší než v létě, ale daří se nám kapacitu naplnit. Děti u nás mohou hrát i společenské hry a podle počasí pro ně připravujeme doprovodný program,“ vysvětluje ředitelka školy Jitka Cihlová a dodává, že letos museli mírně zdražit na 2 700 korun za celý tábor.

Vůbec poprvé se na příměstský tábor v týdnu od 4. března chystají v Plavecké škole Starz ve Strakonicích, kde mají ještě asi deset volných míst z celkové kapacity třiceti dětí. Rodiče by tak neměli podle ředitelky plavecké školy Michaely Vokaté s posláním přihlášek otálet.

„Letos budeme mít jediný turnus, chceme si celou akci nejprve pořádně vyzkoušet. Nebude to ale klasický týdenní tábor, končit budeme už ve čtvrtek a děti u nás budou trávit čas od rána do 15 hodin. Rádi bychom tábor připravili jako klasickou plaveckou školu,“ přibližuje jeho podobu Vokatá. Čtyřdenní akce ve strakonické škole vyjde i se stravou na 1 600 korun.