Příjmy z kasin budou důležité pro rozhodování o stavbě koupaliště u hranic

Přírodní koupaliště v Borku u Českých Budějovic nebo v nedalekých Borovanech se v létě plní stovkami lidí. Podobný areál by chtěli také v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Už mají vybraný i pozemek.

O velké investici však bude vedení obce ještě rozhodovat podle finanční situace, do které pravděpodobně zasáhne i koronavirus. Přesto však má nové přírodní koupání celkem jasné obrysy.

„Čištění vody plánujeme úplně bio. Voda by protékala přes rostliny s bakteriemi, které dokážou likvidovat nečistoty. Nikdy tento způsob není stoprocentní a voda se může zdát kalná. Nebude průzračná jako na klasickém koupališti, ale přesto je pročištěná bez jakékoli chemie,“ popisuje starosta Ivan Kůta s tím, že by se místo koupaliště mělo používat spíše označení koupací biotop.

Ten má vzniknout mimo zástavbu u pravého břehu Malše asi jen půl kilometru od centra Dolního Dvořiště. Poblíž je třeba dopravní hřiště. Areál zabere zhruba hektar a půl.

Na pozemku je nyní skládka zeminy, dřeva a podobných materiálů. Vybudovat v místě přírodní koupání dovoluje i územní plán obce. Plány nejsou nikterak nové, přišlo s nimi již bývalé vedení obce zhruba před sedmi lety.

V areálu mají být podle dokumentů dvě vodní plochy. První bude určená pro koupání, další utvoří přírodní obdélníkové laguny s čtyřmi metry na šířku, kde se bude voda přečišťovat, než se přelije do samotného koupaliště.

To bude mít plaveckou a neplaveckou část rozdělené podle výšky hladiny. Na dně má být zhutněná zem. Malé děti si budou užívat v kruhovém brouzdališti. U vody budou pláže a nerezová madla a kolem se má chodit po betonovém chodníku.

V plánech je tobogan

Pokud se k projektu přistoupí, vyroste i menší stavba se zázemím. „Bude v jižní části areálu. Je tam navržené hygienické zařízení pro návštěvníky, sklad a pokladna,“ uvádí v podkladech Hana Pešková ze společnosti DHW, která oznámení záměru připravovala. Vedle ještě bude další budova s toaletami, sprchami a rychlým občerstvením.

Areál by doplnil altán s terasou a další klasická výbava koupališť, jako jsou převlékárny, skříňky nebo stojany na šedesát kol. Dětské hřiště bude poblíž brouzdaliště. Zábavu návštěvníků obstará hřiště na plážový volejbal a plány počítají i s výstavbou toboganu.

Bude potřeba zajistit i stání pro auta, vedle oploceného areálu by tak vzniklo parkoviště se 75 místy. Autoři návrhu počítají i s úpravami břehů Malše, aby při povodních voda z říčky plovárnu nezatopila.

O stavbě rozhodnou i příjmy z kasin

Zatím však areál existuje jen na papíře. Jeho vybudování by znamenalo investici ve výši necelých 40 milionů korun.

„V tuto chvíli nevíme, kdy se podaří zahájit stavbu. Jestli za rok, za dva roky, nebo jindy. Nejsem si jistý, jak se k záměru zastupitelé postaví,“ vysvětluje starosta Kůta.

Nejistotu způsobuje fakt, že v Dolním Dvořišti zatím netuší, o kolik peněz obecní kasa přijde kvůli dopadům koronaviru. Obec totiž pravidelně bohatne na tom, že v jejím katastru fungují kasina, kam jezdí hlavně Rakušané.

Poplatky od provozovatelů pak míří do rozpočtu jako příjmy. Jenže kasina už jsou zase zavřená, nevydělávají, tím pádem bude příští rok méně peněz i pro obec.

„Právě to je teď případný hlavní argument proti stavbě koupaliště. Nemáme tušení, jak nás uzavření podniků ovlivní. Mohou to být miliony, ale i desítky milionů, to v tuto chvíli nevíme. Původně byl plán takový, že koupaliště vznikne v příštích dvou letech,“ pokračuje starosta.

Dolní Dvořiště má nyní na stole i další velké projekty jako bytový dům, restauraci nebo komunikace, dohromady jsou to plány za desítky milionů.

Budoucí koupaliště by částečně zasahovalo i do přírodní památky Horní Malše, proto bylo nutné letos v září zjistit, jestli stavba a provoz koupání neohrozí vzácné živočichy. Žijí tam některé druhy chráněných motýlů či plazů, dále třeba i vydra říční. Průzkum ukázal, že chránění živočichové nejsou v ohrožení.

Velký pozor se však musí dávat na perlorodku říční, která žije v Malši i v bezprostřední blízkosti případného areálu. „Důležité je minimalizovat jakékoliv znečištění řeky při výstavbě i následném provozu. Limity pro přežití druhu jsou dnes v Malši na horní hranici a nesmí dojít k jejich dalšímu zvyšování. Při nedodržení základních pravidel pro výstavbu a provoz může dojít k významnému negativnímu vlivu na populaci,“ komentuje Robert Ouředník ze společnosti Bivalvia, která průzkum provedla.