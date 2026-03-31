Českobudějovičtí dopravní policisté hlídkovali minulý týden na dálnici D3 mezi Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí. Všimli si tahače s vrtnou soupravou na podvalníku, který byl zjevně přetížený.
Odklonili ho na odpočívadlo u Chotýčan a po kontrole dokladů vyzvali k vážení. To však dvaapadesátiletý řidič nákladního vozidla bez udání důvodu odmítl.
„Odmítnutí se považuje vlastně jako doznání,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Za tento přestupek dostal řidič maximální možnou pokutu sto tisíc korun.
Maximální povolená hmotnost vychází z dokumentů k danému vozidlu. Tolerance při vážení jsou dvě procenta. Tu však řidič podle policistů očividně překročil.
Nadměrné náklady policisté kontrolují pravidelně. Řidiči přetížených tahačů poškozují silnice a zároveň je jejich jízda kvůli tomu nebezpečná.