Řidič přetíženého kamionu odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

  11:10,  aktualizováno  11:10
Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to pokutu sto tisíc korun. Jeho nákladní automobil měl na podvalníku vrtnou soustavu.
Přetížený kamion s vrtnou soupravou
Přetížený kamion s vrtnou soupravou | foto: PČR

Českobudějovičtí dopravní policisté hlídkovali minulý týden na dálnici D3 mezi Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí. Všimli si tahače s vrtnou soupravou na podvalníku, který byl zjevně přetížený.

Odklonili ho na odpočívadlo u Chotýčan a po kontrole dokladů vyzvali k vážení. To však dvaapadesátiletý řidič nákladního vozidla bez udání důvodu odmítl.

„Odmítnutí se považuje vlastně jako doznání,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Za tento přestupek dostal řidič maximální možnou pokutu sto tisíc korun.

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Maximální povolená hmotnost vychází z dokumentů k danému vozidlu. Tolerance při vážení jsou dvě procenta. Tu však řidič podle policistů očividně překročil.

Nadměrné náklady policisté kontrolují pravidelně. Řidiči přetížených tahačů poškozují silnice a zároveň je jejich jízda kvůli tomu nebezpečná.

