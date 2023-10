Omezíme péči a bude třeba o dvacet procent více lékařů, zní z nemocnic

Změnami se zvýší riziko chyb, varuje doktor Lékař jedné z jihočeských nemocnic pracující ve vytíženém chirurgickém oboru vysvětluje stanoviska protestujících doktorů. Kvůli stále se vyostřujícím vztahům a tlaku vedení špitálu ale požádal o zachování anonymity. Upozornil, že současný bojkot přesčasů je vyvrcholením dlouhodobé nespokojenosti. Ta pramení z toho, že řešení problému s nedostatkem personálu i nedostatečným ohodnocením lékařů vládní koalice odkládají minimálně dvě desetiletí. „Jako mladý lékař sloužím průměrně 60 až 80 hodin přesčasů měsíčně. Některé hodiny si člověk vybere jako náhradní volno, jiné jako přesčasovou práci. Ty, které se do toho nevejdou, pak musíme vykazovat v takzvané šedé zóně,“ vysvětlil. Lidé si podle něj mnohdy neuvědomují, že v celkovém platu lékařů, který bývá v médiích prezentovaný, jsou již započtené peníze z přesčasů. Ty mohou přitom tvořit i jeho polovinu. „Samostatně sloužící lékař, který má odpovědnost za ambulanci, chod celého oddělení i všechny pacienty, pracuje v průměru za 270 korun na hodinu,“ shrnuje. Současné snahy o navýšení možných přesčasů podle něj mohou vést k nárůstu únavy a zvýšení rizika chyb. To může mít u lékařů i fatální důsledky. Svou daň si dlouhé směny vybírají i na soukromém životě. „Život s lékařem je komplikovaný. Je nutné velké pochopení ze strany partnerů i přátel,“ popsal. Doplnil také, že situace je nyní na mrtvém bodě. Proto se svými kolegy zatím neplánují ze svých stanovisek ustupovat. „Netýká se to pouze mladých lékařů, podporu máme i u starších kolegů. Ti však bývají po zkušenostech z dřívějších dob více skeptičtí. Bylo to například Hegerovo memorandum z roku 2011, kdy politici své sliby nesplnili,“ připomněl.