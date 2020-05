Město se má starat o cennou Kralovu vilu, místo toho ji nechá devastovat

Hromady starého oblečení všude na podlaze, mezi nimi výkaly a injekční stříkačky. Stěny toalety jsou ohořelé. Do Kralovy vily, která se měla stát kulturní památkou, vnikl nezvaný host či hosté a nechal po sobě spoušť.

Znepokojivé fotky z domu u nádraží v sobotu přinesla zastupitelka Barbora Koritenská (Živé Prachatice). „Šla jsem kolem a všimla si dveří dokořán. Tak jsem chtěla zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Našla jsem tam nepořádek, který by se rozhodně nedal udělat za jeden den,“ vypráví Koritenská, jež je zároveň předsedkyní spolku Živá vila.

Ten dlouhodobě usiluje o záchranu budovy, kterou město pronajímá Technickým službám jako sklad. V příštích letech má jít objekt k zemi, protože stojí v trase plánovaného obchvatu města.

Kromě nepořádku nalezla zastupitelka i vysklená okna a poškozené dveřní výplně i původní designové prvky. Někdo ukradl starou mosaznou kliku. „Nejvíce mě šokovaly stopy po požáru. V přízemí je opravená toaleta, kde podle černých stěn hořelo. Požár nejspíš sahal až na chodbu,“ popisuje Koritenská a dodává, že škody ale nejsou fatální.

Jednatel Technických služeb Rostislav Eichner se o škodách dozvěděl již 12. května. Oznámil to policii. „Kvůli vyšetřování jsme to nechali ve stavu, v jakém jsme vilu nalezli. Tento víkend jsme se tam po upozornění zajeli podívat se strážníky, zajistili jsme vchod,“ vysvětluje jednatel. Překvapilo ho, když se dozvěděl, že je objekt otevřený.

Rozházené oblečení podle Eichnera patří ženě, která není svéprávná, a odbor sociálních služeb radnice rozhodl o uskladnění nepřeberného množství jejích věcí. „Až to bude možné, vnitřek Kralovy vily uklidíme,“ ujišťuje jednatel.

Policie uvádí, že případ už prošetřila. „V polovině května jsme řešili poškození skleněné výplně dveří. Přestupek se stal nejspíše již na začátku měsíce a vznikla při něm škoda 250 korun. Předali jsme ho k projednání na městský úřad,“ potvrzuje mluvčí prachatických policistů Martina Joklová s tím, že jiný případ ve vile nezaznamenali.

Spolek zvažuje petici za odvolání starosty

Spolek Živá vila považuje budovu za architektonicky hodnotnou památku funkcionalismu. Mezi lety 2014 a 2016 v ní pořádal kulturní a společenské akce. Podle jeho členů by se vila ideálně hodila pro komunitní centrum.

Barbora Koritenská nyní plánuje o stavbě diskutovat na červnovém jednání zastupitelstva. Navrhne, aby vilu zabezpečili alarmem napojeným na městskou policii, dále bude požadovat, aby strážníci ráno a večer objekt kontrolovali.

„Za spolek pak zvažujeme petici za odvolání starosty z důvodu neplnění práce řádného hospodáře. Ve hře je i podání trestního oznámení, ale o tom ještě nejsme rozhodnutí,“ vyhlíží předsedkyně Živé vily.

Starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí) však pochybení vedení radnice nepřipouští. „O zabezpečení se stará především nájemník, v tomto případě Technické služby. Když dojde k poškození, nevím, jak za to mohu nést zodpovědnost, když máme podepsanou nájemní smlouvu,“ reaguje Malý. „K vloupáním a neoprávněných vniknutím dochází všude v republice, teď to bohužel postihlo nás,“ dodává.

Prachatický obchodník Johann Nepomuk Kral nechal vilu vystavět ve 30. letech minulého století. Už řadu let však chátrá. V předchozích letech v ní sídlily jesle i školní družina.

V roce 2016 se sice aktivním obyvatelům podařilo nechat budovu prohlásit za kulturní památku, ministerstvo však vyslyšelo vedení města a titul odebralo, protože ve stavbě obchvatu nalezlo větší veřejný zájem.

Hejtmanství přeložku plánuje už řadu let, zatím je však v nedohlednu. I proto ve městě pokračují spory o to, jestli vilu kulturně nevyužít. „Nemá smysl teď investovat do vily, když stejně dojde k demolici,“ tvrdí starosta Malý.

Kdy stavba silnice začne, není jasné. „Jihočeský kraj musí zadat dopracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu i finančním nákladům celého projektu nejsme schopni určit termín začátku prací,“ informuje mluvčí krajského úřadu Radek Šíma.