„Následkem konfliktu dvou mužů na jedné z prachatických ubytoven je smrt jednoho z nich. Tu od nočních hodin jako vraždu vyšetřují kriminalisté. Podezřelý cizinec, který měl útočit nožem, je zadržen,“ napsali policisté na síti X.
Konflikt dvou mužů u prachatické ubytovny skončil smrtí. Policie zadržela podezřelého
24. března 2026 8:10
Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z útoku spáchaného nožem podezřívají a zadrželi ho.
