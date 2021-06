Poštovní ulici v Prachaticích chtějí změnit v pěší zónu, lidé nápad vítají

„Městu by to hodně pomohlo a přitom by to radnici nestálo žádné peníze,“ myslí si zastupitelka Barbora Koritenská. Ta s nápadem přišla. Podle ní by teď měla radnice usilovat o návrat společenského života do centra města.

V současnosti tam nemají místní obyvatelé ani turisté moc možností, kde by se mohli jen tak posadit nebo si odpočinout. „Mělo by zde vzniknout posezení, které by nebylo součástí předzahrádek, ale sloužilo by jako veřejná odpočinková zóna v historickém centru,“ míní Koritenská.

V ulici se také nachází množství malých obchodů, kavárna, čajovna nebo třeba muzeum, kterým by pěší zóna významně pomohla. Mohly by si před své podniky například dát předzahrádky, což nyní udělat nemohou.

„Kdyby se to povedlo, bylo by to pro nás skvělé, protože teď nemůžeme mít před kavárnou ani pár stolečků. Není to možné kvůli dopravě, takže pěší zóna by pro nás byla vítaným řešením,“ souhlasí Ivan Lauda, jeden z provozovatelů zdejší kavárny.

V minulosti se Poštovní ulice autům už několikrát uzavírala. Osvědčila se i jako místo vhodné k pořádání různých společenských akcí. Několikrát ročně se tu lidé scházejí například na sousedské slavnosti, při festivalu loutek nebo divadelních představeních. „Vždy byl ze strany lidí velký zájem a snad nikdy jsem se nesetkala s negativními reakcemi,“ všímá si Koritenská.

To vnímá také kavárník Lauda. „Pokaždé nám hodně pomohlo, že jsme mohli vytáhnout stolečky před kavárnu, i když to bylo vždy jen na chvíli,“ přemítá a doufá, že se podaří najít nějaké řešení. „Byli bychom rádi téměř za všechno, co by nám umožnilo provozovat předzahrádku,“ dodává Lauda.

A pro jsou i samotní obyvatelé Prachatic. „Jel jsem Poštovní ulicí asi dvakrát v životě, obejdu se bez ní a objedu to zase kolem kostela. Jsem pro pěší zónu,“ uvádí na facebookovém profilu zdejší čajovny Robert Faltus.

Jak však připomněl starosta Martin Malý, než se v ulici začne cokoliv dít, musí se nejprve sejít dopravní komise a vyjádřit by se měly i složky integrovaného záchranného systému.

„Nebráním se tomu a ani neříkám, že je to špatný návrh, nicméně potřebuji znát stanovisko těchto organizací. Nejsem odborník a bez jejich stanoviska se nemohu rozhodnout,“ zdůrazňuje.

Návrh podporují i jiní zastupitelé. „Nevidím žádný důvod, proč bychom neměli takto podpořit místní podnikatele, zejména v této nepříznivé době. Navíc ať už byla v Poštovní ulici v minulosti jakákoliv akce, vždy měla velký úspěch a dorazily na ni minimálně desítky lidí. Je to velmi příjemná ulice, kde si rádi sednete na kávu nebo na čaj,“ míní zastupitelka Růžena Svobodová.

Radnice teď přemýšlí i o variantě kompromisu, který počítá s pěší zónou zatím jen o víkendech. Prozatím se zastupitelé dohodli, že finální rozhodnutí padne na příštím zasedání. Nová pravidla by tak mohla platit od července.