Práce z domova? Pro firmy už zcela normální věc, lidem však hrozí vyhoření

Jihočeské společnosti přechod na home office zvládly. Kde to jde, tam to využívají.

„Home office zažil v době pandemie renesanci a hodně společností rozhýbal. Jenže každý s ním neumí správně zacházet, rozhodně se nehodí pro všechny pozice nebo profese. Záležet bude také na konkrétním oddělení ve firmě, v tomto ohledu je to hodně individuální. Samozřejmě ale chápu, že do budoucna je práce z domova velké téma,“ vysvětlil HR manažer českokrumlovské pobočky společnosti Fronius Jiří Jíša.

Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, s ním souhlasí. Podle něj je takový typ práce vhodnější spíše v úřednickém či bankovním prostředí. „I u nás v komoře jsme se s ním naučili pracovat. U výrobních pozic dávají firmy ale stále přednost práci na pracovišti. Ne všude se home office osvědčil,“ připustil.

Jak dále připomněl, využívat ho ve výrobních firmách mohou hlavně lidé na pozicích obchodu, účetnictví a částečně u personalistiky nebo plánování výrob. „U informatiků je to půl na půl. Servisní pracovníci zpravidla musejí být na místě, ale programátoři už běžně pracují z domova. Stále však musejí v takovém případě společnosti řešit ochranu dat, kde je při vzdáleném přístupu velké riziko,“ upozornil Keist.

Home office Dosud nebyl v zákoníku práce home office nijak specifikován. Ale to se s novelou platnou od 1. října změnilo. Kromě jiného vymezuje chráněné osoby, což jsou těhotná zaměstnankyně, zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let i ten, kdo převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV. Ti mohou svého zaměstnavatele písemně požádat, aby jim výkon práce na dálku umožnil. O výkon práce z domova či z jiného místa mohou požádat i zaměstnanci, kteří nespadají do uvedených chráněných skupin.

Podobně k práci z domova přistupují například ve vimperském závodu společnosti Rohde & Schwarz. Zatímco na výrobních pozicích s ní nepočítají, v administrativě je to běžná záležitost.

„Máme stanovený rozsah, jak často mohou zaměstnanci na home office pracovat, a je jen na domluvě, jestli jim ho můžeme rozšířit. Přiznám se, že mně samotné nevyhovoval. Řadě jiných lidí ale může svědčit, aniž by klesala efektivita jejich práce,“ myslí si HR specialistka firmy Kateřina Koubová.

Jako standardní způsob výkonu práce vnímají home office i v budějovické pobočce společnosti Robert Bosch, kde s ním v omezené míře pracovali už před pandemií.

„Záleží nám ale i na tom, aby se lidé potkávali v kancelářích, fungovala komunikace naživo a neztrácelo se ztotožnění s firmou. I kvůli tomu u nás platí pravidlo, že minimálně polovinu pracovního času by měl být zaměstnanec v místě výkonu práce,“ podotkla personální ředitelka firmy Barbora Schelová.

Například ve strojírenské firmě Engel sídlící v Kaplici naráželo vedení i na to, že po návratu do normálního života po pandemii se část pracovníků nechtěla vrátit na své pracoviště.

„Bylo to ale hodně individuální, měli jsme i lidi, kteří se zpět těšili. U home office je trochu zrádné, že zaměstnanec nedokáže oddělit pracovní dobu od volného času. Pak mnohdy pracuje celý den a hrozí mu vyhoření,“ přidal postřeh personalista Engelu David Dědič.

Na home office ale přecházely také úřady včetně budějovického magistrátu, kde vidí zajímavou výzvu do budoucna v podobě elektronizace agend. „Veřejná služba se přece dá dělat samoobslužně přes aplikace. Je mi celkem jedno, jestli si zaměstnanec odsedí osm hodin u nás v kanceláři, nebo pracuje třeba od moře, systém ale musí fungovat. Ale na přepážkách stále budeme potřebovat lidi,“ vysvětlila primátorka města Dagmar Škodová Parmová.

Ředitel Jihočeské hospodářské komory Keist navíc poukázal na zajímavou analýzu německé společnosti Siemens, podle níž pravděpodobně vznikne jakýsi mezistupeň mezi home office a prací v místě zaměstnání.

„Budoucnost by na základě jejich analýz měla být taková, že v aglomeracích větších měst vzniknou kancelářské budovy, kde budou lidé pracovat. Budou to mít z předměstí jen pár set metrů do práce a nebudou muset do center měst. Zároveň se ale vyhnou domácímu prostředí, které každému také nesvědčí,“ ukázal možný směr Keist.