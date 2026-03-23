U rodinného domu, který stojí kousek od přístaviště a řeky Vltavy, začalo hořet ve středu 11. března v době od 16.30 do 17.14 hodin. Dosud neznámý pachatel pravděpodobně úmyslně založil požár, jehož ohnisko se rozšířilo na větší plochu.
|
Požár vyhnal z domu patnáct lidí. Žháře policisté dopadli za pár hodin
Shořelo více než padesát vzrostlých tújí, část krytiny a dřevní konstrukce garáže. Celková škoda převyšuje částku 270 tisíc korun.
Hasiči ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné společně s dobrovolnou jednotkou z Hluboké nad Vltavou museli část střechy garáže rozebrat, aby vyloučili skrytá ohniska. Událost se obešla bez zranění.
„V této souvislosti žádáme případné svědky události, případně majitele kamerových záznamů z projíždějících motorových vozidel, nebo kamer umístěných v blízkosti domu, kde hořelo, aby zavolali na telefon 974 226 720 nebo na linku 158,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.