Policie hledá žháře, který zapálil živý plot. Oheň přeskočil i na garáž

  15:48,  aktualizováno  15:48
Policisté pátrají po pachateli, který zřejmě úmyslně zapálil túje u jednoho z domů na okraji Českých Budějovic ve čtvrti České Vrbné. Z nich se pak oheň rozšířil i na přilehlou garáž. Celková škoda je téměř 300 tisíc korun. Policie zároveň žádá o pomoc svědky, případně majitele kamerových záznamů z projíždějících aut.
U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil...
U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil na garáž přiléhající k rodinnému domu. (23. března 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

U rodinného domu, který stojí kousek od přístaviště a řeky Vltavy, začalo hořet ve středu 11. března v době od 16.30 do 17.14 hodin. Dosud neznámý pachatel pravděpodobně úmyslně založil požár, jehož ohnisko se rozšířilo na větší plochu.

Shořelo více než padesát vzrostlých tújí, část krytiny a dřevní konstrukce garáže. Celková škoda převyšuje částku 270 tisíc korun.

Hasiči ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné společně s dobrovolnou jednotkou z Hluboké nad Vltavou museli část střechy garáže rozebrat, aby vyloučili skrytá ohniska. Událost se obešla bez zranění.

U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil na garáž přiléhající k rodinnému domu. (23. března 2026)
U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil na garáž přiléhající k rodinnému domu. (23. března 2026)
U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil na garáž přiléhající k rodinnému domu. (23. března 2026)
U rodinného domu v Českém Vrbném někdo zapálil túje. Z nich pak oheň přeskočil na garáž přiléhající k rodinnému domu. (23. března 2026)
„V této souvislosti žádáme případné svědky události, případně majitele kamerových záznamů z projíždějících motorových vozidel, nebo kamer umístěných v blízkosti domu, kde hořelo, aby zavolali na telefon 974 226 720 nebo na linku 158,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

