Na Táborsku shořela sokolovna, Sudoměřice přišly o tělocvičnu i sál na plesy

Požár se přivolaným hasičům podařilo uhasit po čtyřech hodinách. „Zasahovali jsme se třemi cisternami a dvěma žebříky ze stanic Týn nad Vltavou a Tábor,“ uvedli jihočeští profesionální hasiči na svém facebookovém profilu. Na místě pomáhaly také tři cisterny dobrovolných hasičů z Bechyně a Sudoměřic u Bechyně.

V sokolovně se v době požáru naštěstí nikdo nenacházel. Proč v ní začalo hořet, zatím není jasné.

Starosta obce Stanislav Houdek konstatoval, že nebyla ve špatném stavu. „Policisté si vše nafotili a zadokumentovali. Příčina se bude teprve vyšetřovat,“ dodal Houdek.

„Je to obrovská rána. Objekt nepatří přímo obci, ale Sokolu. My jsme ho ale využívali jako tělocvičnu pro žáky z naší základní školy. V sále jsme pořádali všechny kulturní akce,“ vysvětlil starosta.

V sokolovně měl zázemí také například myslivecký kroužek, dětské cvičení i spolek žen. Místní i lidé z okolních obcí tam chodili na plesy.

Zničený není pouze krov, ale propadl se i celý dřevěný strop nad hlavním sálem. „Budeme se snažit ve spolupráci se sokolem a pojišťovnou, abychom to co nejdříve opravili. Ještě nám to doutná. Je brzo plánovat, co bude následovat. V první řadě budeme ale muset vyřešit, kam se přestěhují děti s tělesnou výchovou,“ uvažoval v pátek odpoledne starosta.