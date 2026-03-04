Žhář utíká a auto pohlcují plameny. Video ukazuje, jak shořel zastupitelův vůz

  9:18,  aktualizováno  9:18
Kriminalisté pokračují ve vyšetřování úmyslně založeného požáru v Hluboké nad Vltavou. Oheň poničil v noci 25. února auta městského zastupitele Martina Vebera, který naznačil možné politické důvody. Policie nyní zveřejnila kamerový záznam, na kterém je zachycený pravděpodobný žhář.

Při vyšetřování kriminalisté zajistili kamerový záznam, který zachycuje muže utíkajícího z místa požáru jen několik sekund po jeho založení. Pravděpodobně se jedná o pachatele.

„Přiložený kamerový záznam není nijak kvalitní, ale je možné, že by muže zachyceného kamerou mohl někdo poznat. Informaci k jeho totožnosti přivítají policisté na lince 158,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner a dodal, že také sám pachatel se může přihlásit. „Přiznání je totiž polehčující okolnost,“ připomněl.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci.

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)
Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)
Druhé auto stihl majitel přeparkovat, ale i tak bylo částečně poškozené. (25. února 2026)
Podle policie i majitele šlo o úmysl. (25. února 2026)
7 fotografií

Hlubockému zastupiteli Martinu Veberovi, který působí jako architekt věnující se veřejnému prostoru a památkové péči, jedno vozidlo kompletně shořelo, druhé je částečně poškozené.

Veber naznačil, že by žhářský útok mohl mít politické důvody. Podle informací iDNES.cz by mohl souviset s plánovaným prodejem městských pozemků v Hluboké, které jsou určené k nové výstavbě.

Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní

To odmítá hlubocký starosta Tomáš Jirsa. Ve vyjádření zveřejněném na webu města vysvětluje, jak město postupovalo při prodeji pozemků v lokalitě Křešín.

„Spojování trestného činu s legitimním rozhodováním zastupitelstva bez jakýchkoli důkazů považuji za nezodpovědné. Takový postup pouze zvyšuje napětí ve městě a nepřispívá k věcné debatě,“ napsal Jirsa.

Autoři: ,