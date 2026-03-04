Při vyšetřování kriminalisté zajistili kamerový záznam, který zachycuje muže utíkajícího z místa požáru jen několik sekund po jeho založení. Pravděpodobně se jedná o pachatele.
„Přiložený kamerový záznam není nijak kvalitní, ale je možné, že by muže zachyceného kamerou mohl někdo poznat. Informaci k jeho totožnosti přivítají policisté na lince 158,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner a dodal, že také sám pachatel se může přihlásit. „Přiznání je totiž polehčující okolnost,“ připomněl.
Případ kriminalisté nadále vyšetřují pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci.
Hlubockému zastupiteli Martinu Veberovi, který působí jako architekt věnující se veřejnému prostoru a památkové péči, jedno vozidlo kompletně shořelo, druhé je částečně poškozené.
Veber naznačil, že by žhářský útok mohl mít politické důvody. Podle informací iDNES.cz by mohl souviset s plánovaným prodejem městských pozemků v Hluboké, které jsou určené k nové výstavbě.
To odmítá hlubocký starosta Tomáš Jirsa. Ve vyjádření zveřejněném na webu města vysvětluje, jak město postupovalo při prodeji pozemků v lokalitě Křešín.
„Spojování trestného činu s legitimním rozhodováním zastupitelstva bez jakýchkoli důkazů považuji za nezodpovědné. Takový postup pouze zvyšuje napětí ve městě a nepřispívá k věcné debatě,“ napsal Jirsa.