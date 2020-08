Ve stropě školní kuchyně ve Strakonicích je díra. Vodu chytají do vany

Nejprve se vlekly spory o vysoké ceně, když konečně položili základní kámen a moderní budovu postavili, objevily se problémy s kvalitou. Zatímco se žáci učí, tak personál ZŠ Povážská ve Strakonicích musí řešit trable se zatékáním vody.

„Do školy zatéká zdola i shora. Už i do tělocvičny. Stropy jsou mokré, teče do kuchyně i technických místností. Jen ty potíže naštěstí nejsou v učebnách. Ale v zázemí se lije voda například do zářivek, které praskají. Voda se dovnitř dostává trhlinami,“ popisuje situaci starosta Strakonic Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost).

Vedení města nechalo před deseti lety školu v Povážské ulici vystavět za 350 milionů korun.

Skoro okamžitě po převzetí budovy v roce 2011 se objevily nedokonalosti. Izolace nestačila a do budovy začala prosakovat spodní voda. Proto tam umístili přečerpávací jímky. V případě jejich poruchy a vysoké hladiny spodní vody způsobené dešti ale dále hrozí zatopení.

„Situace se nezměnila, potíže tu stále jsou,“ komentuje ředitel školy Tomáš Linhart a odkazuje na informace z radnice. Podle posudků je vada s prosakováním spodní vody neodstranitelná. Aby toho nebylo málo, voda nejde jen zdola. Dovnitř se dostává i ze střechy, například v místech u květníků. Ty vedou směrem do ulice nad chodníkem a vytváří loubí. Na mnoha místech vytéká voda ze stěny květináče a tím se dostává pod tepelnou izolaci a do stropů.

„Konstrukce střechy je velmi složitá. Nad sedmdesáti centimetry je na ní umístěné hřiště a nástupní plocha požárních vozidel. Kvůli nedostatku prostoru to bylo postaveno takto nevhodně. Někudy to prosakuje dovnitř. Stavaři ale tvrdí, že to není jejich vina, že je to tím, že prší,“ vysvětluje Hrdlička.

Jako největší problém se však jeví situace ve školní jídelně. Voda poničila podhledy v kuchyni. A tak je nad mrazáky velká díra a visí z ní vzduchotechnika. Zpočátku tam chytali vodu do vědra.

„V současném deštivém počasí však musel ředitel školy nechat zhotovit nerezovou vanu, do které se voda bezpečně zachytává, aby nezpůsobila poškození mrazáků,“ uvádí mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Vana leží na čtyřech mrazácích. Ústí z ní kohoutek a pracovníci vodu v případě potřeby vypouštějí a vynášejí.

Výuka ohrožená není

Jediným pozitivem situace je, že se netýká učeben. Podle starosty není výuka nijak ohrožená a děti o problému skoro nevědí. Přesto jim zatékalo i do tělocvičny, i tam střecha netěsní. Na některých místech se objevily louže na palubovce.

Dodavatel stavby to provizorně vyřešil. Stavbu před deseti lety vedlo sdružení firem Protom Strakonice, Jihospol a Prima Strakonice, jako lídr sdružení působila společnost Porr. Právě po skupině dodavatelů vymáhá radnice reklamace. Některá úskalí se podařilo odstranit, jiná nikoli, další jsou podle posudků neodstranitelná.

Od roku 2015 tak věc řeší soudy mezi městem a staviteli. Obě strany dodaly své posudky, ovšem kvůli složitosti dokazování nepadl rozsudek. Podle starosty se firmy zříkají toho, že by za problémy mohly ony. Radnice soudně žádá, aby sdružení uhradilo škody na budově. Firmy mají vrátit 35 milionů korun. Rozhodnutí soudu však v nejbližší době nelze očekávat.

Lídr sdružení, společnost Porr, reagoval stroze. „Jelikož běží soudní spor, nebudeme se k této věci vyjadřovat,“ uvedla za Porr Kateřina Baxová. Dříve se pro MF DNES stručně vyjádřila i firma Protom. „Postupovali jsme správně,“ reagoval před rokem a půl její obchodní ředitel Martin Procházka.

Otázkou zůstává, jak potíže vyřešit. Stavební úpravy by byly složité a nákladné – v hodnotě desítek milionů. Kdyby se městu podařilo reklamaci uplatnit a společnosti jim 35 milionů korun vrátily, nejspíše by radnice musela další finance přidat. Celá věc je o to palčivější, že se spory vedly už před samotnou stavbou. Šlo především o výši investice, která dosáhla 350 milionů korun. Strakonice si tehdy vzaly úvěr 200 milionů, který dodnes splácí. Podle starosty bude částka plně splacená do dvou až tří let.

První snahy o vystavění nové školy v Povážské se odehrály roku 2001. Za tři roky měla radnice dodavatele, který ale nakonec odstoupil. Slavnostní zahájení nové stavby bylo na začátku roku 2010, za rok a půl nastoupily děti k výuce.