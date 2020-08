Koalice na radnici v Týně nad Vltavou se rozpadá, opustili ji Piráti

Hlavním důvodem ukončení spolupráce je podle nich chování radního Davida Slepičky (Změna 2020). „Už delší dobu pozoruji, jak špatně se chová k některým městským úředníkům, což podle mě hraničí s šikanou. Problémem je ale také jeho jednání s námi jako koaličními partnery,“ tvrdí Novák.

Jako překážku vnímá také to, že Slepička společně s dalšími radními podle něj blokuje vypsání výběrového řízení na nového ředitele Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV). V jeho čele už téměř rok stojí jako provizorní ředitel právě Slepička, jenž v loňském říjnu nahradil Jana Ivanegu.

„S panem Novákem mám celou řadu sporů týkajících se fungování spolupráce. Dá se to říci i o úřednících města, protože jako radní po nich vyžaduji nějakou práci. Tam ale spory nebyly nijak vážné,“ oponuje radní Slepička s tím, že mu vadí i nejistota v čele MCKV.

„Nevím, co bude dál, a i zaměstnanci se mě ptají, jestli povedu centrum dále. Nemohu to tu jen tak položit a skončit ze dne na den,“ dodává.

Podle materiálů posledního jednání rady mělo výběrové řízení vybrat nového ředitele, který by nastoupil k 1. lednu příštího roku. Jelikož Slepička nesplňuje požadavky na řádné vedení centra, znamenalo by to jeho odchod z pozice ředitele. „Myslím si, že by pan Slepička měl dostatek času na předání agendy. Vypadá to, že se snaží držet placené pozice zuby nehty,“ říká Novák.

Podle starosty města Ivo Machálka (Trikolóra) ovšem současná situace nijak neohrožuje chod města. „Bylo by ale dobré to vyřešit před jednáním o rozpočtu. Budeme teď vést dohadovací řízení, případně se pokusíme najít nové koaliční partnery. Jenže kvůli složení zastupitelstva to bude problém,“ připomíná Machálek a dodává, že může dojít i k odvolání celé rady. „Neumím si však za současného rozpoložení představit, kdo by novou koalici dal dohromady,“ doplňuje.