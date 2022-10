Policista vytáhl řidiče z nabouraného auta, vzápětí začalo hořet

Vedoucí oddělení silničního dohledu krajského ředitelství policie David Pavelka jel 6. září před 23. hodinou po hlavním tahu od Písku na České Budějovice. V jednu chvíli ho vysokou rychlostí předjela Škoda Karoq. Policistovi prolétlo hlavou, že ten řidič zbytečně riskuje.

Když Pavelka vjel do Češnovic, uviděl vůz nabouraný v kapličce. Šofér, který ho před chvílí předjel, tam nezvládl průjezd mírnou zatáčkou na začátku obce a vyjel ze silnice. Než narazil do kapličky, poničil informační ceduli, která spadla na auto.

„Policista zastavil a běžel k nehodě. Auto, co projelo kolem, nezastavilo, tak zůstal u havarovaného vozu sám. S námahou zvedl infotabuli, která zaklínila dveře na straně řidiče tak, že nebylo možné se dostat do auta ani ven. Zraněného mladého řidiče se snažil co nejrychleji vyprostit, ale bylo to náročné, protože byl zaklíněný,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Po chvíli se mu to naštěstí podařilo, protože jen co ho odtáhl do bezpečné vzdálenosti, začalo havarované auto hořet.

David Pavelka poskytl řidiči první pomoc, pak už na místo přiběhli i další obyvatelé obce a přijeli záchranáři, kteří si zraněného muže převzali a odvezli do nemocnice.

„Byla to samořzejmost, nepřemýšlel jsem nad tím, že by se mi mohlo třeba něco stát. Ten řidič potřeboval pomoc, a tak jsem do toho šel,“ konstatoval policista, když v pondělí přebíral odměnu před nově nastupujícími policisty při složení služebního slibu.