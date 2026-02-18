Loni pět pokusů o vraždu a stále víc falešných bankéřů, spočetla jihočeská policie

Je to věc nebývalá, ale loni nemuseli kriminalisté v Jihočeském kraji řešit ani jednu dokonanou vraždu. Zatímco v předešlých letech jich bylo třeba šest či sedm, v roce 2025 zaznamenali „jen“ pět pokusů. Všichni poškození útok nakonec přežili.
„Je to výjimečné, ale rozhodně se nedá hovořit o nějakém trendu,“ zdůraznil Stanislav Popel, náměstek ředitele jihočeské policie pro službu kriminální policie a vyšetřování. Letos už totiž zase kriminalisté jednu brutální vraždu na Strakonicku vyšetřovali.
Jeden z velmi sledovaných případů se stal loni v lednu v Rudolfově u Budějovic na tamní základní škole. „Žák tam chtěl postřílet celou třídu,“ připomněl šéf jihočeské policie Luděk Procházka. Třináctiletého útočníka, jenž ohrožoval třídu pistolí, zneškodnila učitelka.
Statistika kriminality na jihu Čech
Trestné činy
Chlapci vzhledem k jeho věku nehrozil postih podle trestního zákoníku. Soud jej nicméně poslal do diagnostického ústavu. V dalších případech pak podle náměstka Popela zachránila napadené skutečnost, že byl v blízkosti nějaký člověk, který mu pomohl.
Například loni v únoru na Českobudějovicku napadla družka nožem svého partnera. Podobný pokus o vraždu se stal v březnu na Prachaticku, kdy žena nožem zaútočila na svého druha. V obou případech už je podaný návrh obžaloby. V říjnu pak na Písecku pobodal syn svého otce a v listopadu napadl také na Písecku cizinec nožem jiného cizince. U těchto dvou událostí pokračuje vyšetřování.
Za posledních deset let se prozatím nepovedlo objasnit jen jedinou z celkem šesti desítek vražd, které se v Jihočeském kraji staly. Je to takzvaný pomníček z roku 2023, kdy lidé v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku v kontejneru na posyp u základní školy našli mrtvé dítě. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že jej zavraždila žena. „Na této kauze stále pracujeme,“ ujistil Popel.
Policisté jinak loňský rok z pohledu kriminality či nehodovosti na jihu Čech vyhodnotili tak, že výrazně nevybočoval. Přesto jsou ale ve statistikách i tak velmi zajímavá čísla, která ukazují na změny v chování zlodějů či násilníků.
Výrazný pokles nastal třeba u výroby, pěstování a držení drog. Zatímco v roce 2024 řešili kriminalisté 311 případů, loni jich bylo jen 202. Naposledy bylo takto nízké číslo v roce 2017. Objasněnost je přitom poměrně veliká a loni byla takřka 85 procent. „Podařilo se nám odhalit a chytit několik skupin, které se na drogy specializovali,“ potvrdil Popel.
|
Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě
Hodně ubylo také vloupání do rodinných domů a bytů. Naopak kyberkriminalita dál bují a různých podvodníků, kteří se neváhají vydávat za bankéře či policisty, je hodně. „Pak dokážou poškozené připravit o jejich celoživotní úspory,“ upozornil Procházka a varoval před podobnými praktikami podvodníků.
Někteří zločinci se pak dál soustředí i na padělání peněz. Loni to bylo 36 případů. „Nejčastěji to byly bankovky v hodnotě 20 eur. Ty se pokoušeli dostat do oběhu především v kasinech v Dolním Dvořišti či Českých Velenicích,“ podotkl Popel.
Procházka zmínil, že i letos se policisté budou snažit co nejvíce doplnit své stavy. Oproti plánům jim totiž na jihu Čech chybí 300 lidí. „Náboru se intenzivně věnujeme, ale není to jednoduché, protože tuto práci skutečně nemůže vykonávat každý,“ konstatoval ředitel.
Loni do řad policie v regionu nastoupilo 105 nováčků a oproti tomu jich 75 skončilo. Jsou to většinou odchody do penze. Celkem bylo k 1. lednu na jihu Čech 2 134 policistů.