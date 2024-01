Policejní služebna ve Větřní má nové místnosti i bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup a toalety, nové kanceláře, vstupní hala či výslechová místnost, rozšířený sklad zadržených věcí nebo školicí a shromažďovací místnost. Policistům ve Větřní na Českokrumlovsku vylepšili služebnu.

Přestavba za více než osm milionů trvala rok, přípravné práce ale začaly už v roce 2020. „Chtěli jsme zlepšit podmínky pro policisty i pro veřejnost, abychom s občany mohli jednat v důstojném prostředí. To se povedlo,“ popsal ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Luděk Procházka.

Rekonstrukce budovy je součástí projektu Policie 2.0, jehož cílem je mimo jiné zlepšení hygienických podmínek pracovního prostředí a evidence policejních objektů v neuspokojivém stavebně-technickém stavu.

Starosta Antonín Krák (SOCDEM) zdůraznil, že i kvůli sociálně vyloučené lokalitě, která je v Rožmberské ulici, je přítomnost policejní stanice pro Větřní velice důležitá. „Okresní město je sice od nás necelých pět kilometrů, ale díky zdejší stanici jsou tady policisté 24 hodin denně a mají dobré místní znalosti, které jim s prací ve vyloučené lokalitě velice pomáhají. Věřím, že právě díky tomu je u nás trestná činnost na nízké úrovni,“ sdělil Krák.

Aby mohli policisté bez větších omezení v obci sloužit i po celou dobu rekonstrukce, poskytlo město policii své prostory v domově s pečovatelskou službou. „Dříve jsme tam měli lékárnu. Díky zabezpečení a rozdělení místností byla budova pro práci policie ideální. A ve městě bylo bezpečno po celou dobu přestavby,“ doplnil starosta.

Na stanici ve Větřní nyní slouží třináct policistů. Ti vloni řešili například řadu sériových vloupání do bytů a aut. Mimo to je každoročně zaměstnává vodácká sezona a velký nápor turistů v kempech u Vltavy.

„V tomto období je samozřejmě rušno. Často vyjíždíme kvůli rušení nočního klidu, registrujeme krádeže ve stanech a další podobné události. Je to tradiční agenda,“ dodal Jaroslav Vaněček, zástupce vedoucího obvodního oddělení Větřní.

Díky projektu Policie 2.0 se již podařilo modernizovat stanice ve Volarech a Českých Budějovicích. Nyní jsou ale finance na projekt značně omezené. Zástupci policie však doufají, že úpravy zázemí budou co nejdříve pokračovat. Naplánované jsou například v Táboře a Volarech.

Modernizuje i městská policie

Nových služeben se dočkají také městští policisté. V Písku se do nové stanice v budově bývalé knihovny přesunou již v září. Strážníci sídlí přes 30 let v Komenského ulici. Za tu dobu zázemí několikrát rekonstruovali, ale je příliš malé.

„Postrádáme například prostory pro odpovídající zbrojní sklad, pracoviště kamerové obsluhy, místnost pro asistenty prevence kriminality nebo místnost pro záchyt podezřelých osob,“ vyjmenoval zástupce velitele městské policie Jaroslav Rapant. Nynější rekonstrukce knihovny pro potřeby policie vyjde na 42,5 milionu korun.

Nové budovy se mají dočkat strážníci také v Českých Budějovicích. Současné vedení radnice sice upustilo od dřívějších plánů na rozsáhlou dostavbu současné služebny v ulici Jaroslava Haška, pro účely městské policie ale plánuje upravit bývalou budovu policie na Mariánském náměstí.

„Na současné stanici jsme nyní naplánovali čtyři drobnější úpravy s rozpočtem do 10 milionů. Všechny síly ale nyní napneme k rekonstrukci budovy na náměstí. Bylo by v ní kontaktní místo i služebna a nejspíš i některé městské odbory. Vše je ale teprve v začátku. Hotovo nebude dřív než za čtyři až pět let,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Novinky plánují také v Táboře. „Rýsuje se možnost od jara nebo léta vstoupit do přízemních prostor restaurace Černá perla. Nyní jsou tam školení BESIP a městská policie už tam pořádala besedy. Strážníci plánují dělat denní vzdělávací programy pro školy i pro seniory. V noci by tam bylo noční stanoviště městské policie. Je odtud pár kroků do parku a v létě na exponované nábřeží Jordánu. Bude to klasická služebna,“ popsal táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).