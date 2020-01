Policejní perličky 2019: Z tankové miny se vyklubal stojan na stromeček

Když se uprostřed silnice objeví naháč, nemusí to ještě nutně znamenat, že se hodlá na vozovce záměrně obnažovat. Jenže když se to stane v prosinci o půlnoci na Šumavě mezi Volary a Lenorou, už to přece jen vypadá divně a může jít klidně o život.

Policisté tak na základě upozornění na linku 158 vyjeli na místo, aby vše prověřili. Nakonec se ukázalo, že byli nahatí hned dva muži, ale pouze přebíhali z vířivky do druhého domu.

Podobných kuriózních událostí zaznamenala loni policie na jihu Čech více. Tady je výběr těch nejzajímavějších.

„V únoru oznámila žena z Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku nález tankové miny při úklidu domu. Předmět skutečně tvarem i velikostí tuto nebezpečnou munici připomínal. Než však dorazili na místo pyrotechnici, zjistili místní policisté, kdo je majitelkou údajné miny. Ta vše osvětlila, šlo o podomácku vyrobený stojan na stromeček vyplněný betonem,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

V březnu se dostal jeden muž do situace, která by se dost možná hodila zloději, jeho však nepotěšila. Pán totiž omylem zůstal zamčený v jedné z bank v Táboře.

„Zdržel se na chodbě opisováním údajů a už jen zaslechl zamykání dveří. Proto volal na tísňovou linku, že nemůže ven a potřebuje pomoc,“ uvedl dále Matzner. Jeho kolegům se podařilo sehnat kontakt na pracovníky banky, kteří muži odemkli.

Žena se bála útoku vrtačkou

V létě oznámila žena z Písku, že na ni útočí soused, provrtal se jí do bytu, nějaké železo kouká ze zdi a ona se ho bojí.

„Útok vrtačkou? No, to není častá zbraň. Policisté vyrazili na uvedenou adresu a tam zjistili, že firma natahuje v domě optické kabely,“ vysvětlil mluvčí. Zaměstnanci společnosti sami dobře věděli, že se provrtali do bytu. Nicméně žena je tam odmítla vpustit, přestože chtěli vše opravit. Oznamovatelka jim sdělila, že si vše spraví sama.

I podzimní případ z Českobudějovicka vypadal v první chvíli hodně vážně. Oznámení znělo, že se nezletilá dcera po hádce s rodiči pokusila o sebevraždu. Hlídka okamžitě vyjela na místo.

„Mohlo jít i o domácí násilí nebo týrání. Na místě však policisté zjistili, že dívka neunesla vypnutí internetového připojení a demonstrativně se řízla do ruky. Byl to tedy případ spíše pro lékaře a psychologa,“ konstatoval Matzner.

Koncem září to pak jednoho rána vypadalo, že se poblíž Hněvkovic pohybuje muž, který se obnažuje. Oznámila to učitelka, která byla se studentkami na pozemcích školy u řeky Vltavy. Hlídka na místě muže našla a dost jej zaskočila. Vyšel totiž pouze ráno z chaty a v trenkách si venku čistil zuby a myl se. Myslel si, že na něj není odnikud vidět. Případ tak policie rychle uzavřela.

Stejně tak rychle skončila i událost, kdy měl vstoupit mezi Budějovicemi a Srubcem na silnici muž s maskou z filmu Vřískot a mávat na auta kosou. Na nahlášeném místě ani v okolí už ale následně policisté nikoho nenašli.