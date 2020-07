VIDEO: Ujíždějící opilý mladík se zákazem řízení zastavil až po výstřelu

Po středeční půlnoci se nejdříve Strakonicemi a pak i přilehlým Dražejovem rozezněly policejní sirény.

„Důvodem bylo pronásledování vozidla, jehož řidič nereagoval na výzvu hlídky k zastavení. Policisté řidiče začali stavět ve Vodní ulici ve Strakonicích, ten však začal ujíždět směrem na Katovice,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Rychlou jízdou se snažil policisty setřást, což se mu ale nedařilo. Za Dražejovem řidič odbočil na polní cestu, kde zastavil, vyběhl z vozidla a utíkal do pole s obilím.

„Po opakovaných výzvách, kterých mladý muž nedbal, použili policisté varovný výstřel do vzduchu. Pachatel se zastavil a lehl si na zem, kde ho hlídka následně zadržela a spoutala,“ pokračovala Nováková.

Zadržený mladík moc dobře věděl, proč se snaží ujet. Řídil vůz pod vlivem alkoholu, výsledek dechové zkoušky ukázal přes jedno promile.

Navíc muž za volantem neměl co dělat. „Má uložený zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců, a to do května roku 2021. Muž ještě v noci skončil v policejní cele,“ doplnila mluvčí.

Policisté ho viní ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mohou mu hrozit i tři roky vězení.

Spolujezdec, který byl společně s pachatelem ve vozidle, neměl údajně žádné povědomí o jeho trestu a stavu, ve kterém řídil.