Dva šumavské hotely vypouštěly odpadní vody nelegálně do potoků

První pokutu dostala firma za to, že Penzion Hájenka na Knížecích Pláních odebíral bez povolení podzemní vodu z vrtané studny.

„Od ledna 2018 do září 2019, kdy jsme tam byli na neohlášené kontrole, odebrala podle našeho výpočtu neoprávněně celkem 1 225 metrů krychlových podzemní vody,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Druhá pokuta ve výši 200 tisíc korun, se týkala Penzionu Hájenka a hotelu Alpská vyhlídka na Bučině nedaleko Kvildy. Důvodem bylo nelegální vypouštění odpadních vod.

V čistírně našli toaletní potřeby

„Z čističky Hotelu Alpská vyhlídka byly odpadní vody nelegálně vypouštěny od konce března do srpna 2018 do levostranného přítoku Čertova potoka. Z čistírny odpadních vod Penzionu Hájenka bylo nelegálně vypouštěno od ledna 2018 do září 2019, a to do bezejmenného přítoku Vltavského potoka,“ vyjmenoval Jiráček.

Inspektoři navíc zjistili problém s čistírnou Penzionu Hájenka. „Nebyl například čištěn česlicový koš, který byl v době kontroly zaplněn toaletními potřebami. Každé vybočení z optimálních technologických parametrů přitom znamená snížení čistícího účinku čistírny,“ sdělil Jiráček.

Inspektoři našli další pochybení také v případě Hotelu Alpská vyhlídka, kde odhalili nakládání se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu. To se týkalo lehkého topného oleje v pěti nádržích o kapacitě tisíc litrů.

„V době kontroly nebyl zpracován havarijní plán pro nakládání s touto závadnou látkou schválený vodoprávním úřadem. Pokud plán chybí, zvyšuje se riziko, že případná havárie nebude řešena dostatečně rychle a efektivně. Celý areál hotelu se přitom nachází na svažitém terénu, kde dochází k rychlému úniku kapalných látek. Navíc je objekt v Národním parku Šumava, takže snaha eliminovat havárii jakéhokoli rozsahu by měla být nejvyšší prioritou provozovatele hotelu,“ dodal Jiráček.

Firma Gnosis se neodvolala, a tak jsou pokuty pravomocné.