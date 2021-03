Volby na jihu Čech: ANO sází na Havlíčka, lidovci v koalici chtějí 30 procent

V regionu bude k mání pravděpodobně 13 volných křesel. Nejvíce jich obhajuje hnutí ANO – pět. To zde zřejmě nasadí Karla Havlíčka, aktuálně jednu ze svých nejznámějších tváří, vicepremiéra a ministra dopravy a průmyslu a obchodu.

„Jsem původem Jihočech, máme zázemí v Krumlově, moji rodiče žijí v Budějovicích. Zatím nemohu definitivně potvrdit, že budu lídrem na jihu Čech, ale vyloučené to není,“ uvedl pro MF DNES vicepremiér.

Záleží na rozhodnutí vedení hnutí ANO, jehož členem Havlíček není a zůstává nestraníkem. Podle dostupných informací by to však měla být pouze formalita a ministr dopravy se na jihu Čech stane jedničkou.

Skutečnost je taková, že zdaleka nikoho tak výrazného v regionu hnutí nemá. Jihočechem je ještě bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, rovněž poslanec za ANO, ale ten má jako velvyslanec zamířit do Finska.

Zatímco u vládnoucího hnutí ještě definitivně jasno není, jedni z hlavních konkurentů Piráti v koalici se STAN už své hlavní tváře představili. Jedničkou je současný pirátský poslanec Lukáš Kolářík a za Starosty na druhém místě figuruje Viktor Vojtko, který je náměstkem primátora v Českých Budějovicích.

V případě úspěchu a přestupu do Sněmovny nehodlá dál zabírat obě placená křesla. „Dohoda je taková, že by nikdo neměl být ve více než jedné uvolněné funkci. Pak bych se tedy vzdal postu na budějovické radnici, kde bych ale i nadále rád pracoval v nějaké neuvolněné pozici,“ reagoval Vojtko.

Z dalších známějších tváří bude v této koalici třeba starosta šumavské Kvildy Václav Vostradovský či bývalý náměstek hejtmanky Josef Knot (oba STAN).

Dalším velkým favoritem voleb bude koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Lidovci a TOP 09 už své lídry představili, ODS rozhodne v nejbližších dnech. Podle informací MF DNES je však téměř jisté, že jedničkou celé kandidátky bude poslanec a bývalý starosta Prachatic Jan Bauer (ODS). Za ním pak rovněž poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) a třetí náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09).

Na kandidátce Spolu se dále objeví náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09) či náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL). „Věřím, že v parlamentních volbách budeme v kraji atakovat 30 procent hlasů a že zde zvítězíme,“ sdělil Bartošek.

Hejtman Kuba nechce hromadit funkce

Naopak hejtman Martin Kuba (ODS) už s předstihem oznámil, že do Sněmovny kandidovat nehodlá. „Nechci být jako japonská kalkulačka, která má spoustu funkcí,“ zdůvodnil mimo jiné své rozhodnutí.

Své kandidáty pak prozatím nepředstavila například ČSSD, ale lze předpokládat, že vysoko bude poslanec Ondřej Veselý, místopředseda strany a bývalý starosta Písku.

Téměř jisté je, že tentokrát v předvolebním boji nebudou příliš znít regionální témata, ale vše se bude točit hlavně kolem koronavirové pandemie a jejího řešení.

Někteří by přesto mohli vsadit například na jihočeské téma, a to jaderného úložiště. Jedna z vytipovaných lokalit Janoch leží blízko samotné temelínské elektrárny a to budí vášně.

Dál to může být tradičně doprava a především co nejrychlejší dokončení dálnice k hranicím s Rakouskem. A třeba nastartování cestovního ruchu po pandemii, protože na turistech jsou jižní Čechy hodně závislé.

Někteří mohou vsadit na školství. „Jako někdejší ředitel školy vím, na kolik je zásadní a potřebná reforma. Ta musí vzniknout především na půdě Poslanecké sněmovny. K tomu chci svými zkušenostmi přispět,“ zmínil Pavel Klíma.