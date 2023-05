Kraj podpoří sociálně slabé rodiny, na kroužky mohou získat až čtyři tisíce

„To, jestli bude člověk ve svém životě úspěšný, nebo ne, neovlivníme. Můžeme se ale pokusit poskytnout všem dětem stejné startovní podmínky, aby mohly naplno rozvinout svůj potenciál,“ vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Nový program Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti navazuje na akci My v tom Jihočechy nenecháme, která měla rodinám a seniorům pomoci se zvládnutím vysokých cen energií.

Za dobu jejího fungování vyplatil kraj znevýhodněným obyvatelům celkem 70 milionů. Samotným rodinám s dětmi pak rozdal 10 milionů a pomohl zhruba šesti tisícům dětí. Na nový program kraj vyčlenil 20 milionů s tím, že výsledná částka bude nejspíše nižší.

Předchozí podpora se dočkala kritiky za administrativní složitost, proto se na kraji rozhodli systém ještě více zjednodušit. Vše se tak nyní uskuteční online bez nutnosti čekat ve frontě nebo dokazovat výši svého příjmu.

Jak se zapojit do programu Rodiče se zaregistrují na stránce krouzkyprojihocechy.cz, kde uvedou, jaké sociální dávky pobírají. Tyto informace zkontroluje úřad práce, následně na stránky nahrají fotografii rodného listu svých dětí a na každé z nich získají kredit čtyři tisíce. Ten pak mohou utrácet za mimoškolní aktivity, které pod svým profilem na stránky zadají volnočasové organizace jako domovy dětí a mládeže či sportovní oddíly.

„Spolupracujeme s úřadem práce, který pro nás zkontroluje, zda žadatelé splňují podmínky pro podporu. Ta nyní nebude podmíněna výší příjmu, ale využíváním alespoň jedné z možných sociálních dávek. Druhou podmínkou pak je, že žadatel nesmí být na úřadu práce déle než půl roku,“ popsal Kuba.

To oceňují i samotní poskytovatelé mimoškolních aktivit, kterým tak odpadne mnoho starostí. „Administrativa nebyla nijak složitá. Problém nám ale dělala především ochrana osobních údajů. Rodiče nám kvůli udělení příspěvku nosili spoustu citlivých informací, které jsme museli skladovat, což pro nás bylo komplikované,“ vysvětlila ředitelka Domova dětí a mládeže České Budějovice Hana Korčáková.

Doplnila, že o předchozí podporu byl vysoký zájem a využilo ji minimálně 60 dětí. Proto se zapojí i do nového programu, který by mohl ke kroužkům a mimoškolnímu vzdělání dostat i děti, jež by se k nim za jiných okolností nedostaly.

Dostanou virtuální kredit

Záměr kraje vítá i ředitel jihočeské pobočky úřadu práce Ivan Loukota. „Žadatelům o práci dnes nejvíce chybí takzvané měkké dovednosti, jako je schopnost týmové práce nebo poučení se z vlastních chyb. Problémem začíná být také tělesná zdatnost. To vše jsou věci, které se děti mohou naučit v kroužcích, a proto je jejich podpora prospěšná i pro pracovní trh,“ myslí si.

Loukota nemá obavy, že novinka příliš zatíží zaměstnance úřadů práce. „Provést kontrolu žádosti by neměl být problém, všechny informace máme k dispozici v přehledné formě, a tak není potřeba na tuto činnost vyčlenit ani speciální personál,“ vysvětlil Loukota.

Hejtman také připomněl, že sociální podpora nespočívá v plošném rozdávání peněz, ale v cílené a účinné pomoci. S tím pak souvisí i zvolený systém vyplácení, který má zaručit, že rodiče částku určenou na mimoškolní aktivity nepoužijí na cokoliv jiného.

„Nedostanou peníze, ale na stránkách programu jim dáme virtuální kredit. Ten pak utratí za kroužky a jiné mimoškolní aktivity, které budou na stránkách zadané od různých organizací,“ upřesnil Kuba.

Podpůrný program se při předběžných jednáních nesetkal s odporem opozičních stran, a je tak pravděpodobné, že bez větších problémů projde i čtvrtečním zasedáním krajského zastupitelstva.

„O navázání na program My v tom Jihočechy nenecháme jsme diskutovali se všemi předsedy stranických klubů a nikdo nebyl proti. Debata se vedla pouze o tom, zda pokračovat beze změn, nebo zda systém podpory pozměnit,“ okomentoval opoziční zastupitel za ANO Jiří Svoboda.

Program podpory Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti má pokračovat až do června 2024. Sociálně slabším rodinám by měl pomoci se zvládnutím inflace.