Zakletý budějovický podchod. Zrušení a zasypání by stálo čtyřicet milionů

Jak už v srpnu MF DNES informovala, nevzhledné a zamřížované přístřešky vchodů do podzemí mají zmizet. „Naším cílem je kompletní oprava přednádražního prostoru,“ potvrdil náměstek primátorky pro dopravu či územní rozvoj Lubomír Bureš (ODS).

Uvedl, že součástí oprav bude právě i odstranění přístřešků u vstupů do podchodu. Na vchody pak položí dlažbu, takže bude před budovou více místa. „Cílem této úpravy je vytvoření souvislého otevřeného prostoru bez bariér pro chodce,“ konstatoval náměstek. Vstupy před nádražím by měly zmizet ještě do konce letošního roku.

O dost větší problém ale bude muset budějovická radnice ještě vyřešit – co udělat s celým podchodem. Zatím se současné vedení města kloní k myšlence, že by nechalo podzemí zasypat, a tím pádem podchod natrvalo zrušilo.

„Ještě to není úplně rozhodnuté, zatím diskutujeme. I tak ale převažuje názor podchod zavřít, a to i z ekonomických důvodů. Opravit a nechat ho otevřený by stálo osmdesát milionů, zasypat a zavřít pak čtyřicet,“ vypočítal náměstek primátorky pro investice Petr Maroš (ODS). Rozhodnutí má padnout do konce roku.

Jednou z uvažovaných variant je také ta, že by se podchod zčásti proměnil v zastřešené parkoviště pro jízdní kola. „Nejsem si jistý, jestli by se kola do podzemí hodila, jestli by kolaři chtěli s nimi jezdit pod a pak zase nad zem,“ zmínil náměstek a rovnou přidal další vizi.

„Za ušetřené peníze bychom rádi spíše koupili bývalou poštu u nádraží a přebudovali ji na moderní úschovnu kol. Aby lidé mohli přijít přímo z Lannovy třídy, zaparkovat kolo a jít třeba na vlak,“ shrnul Maroš.

Podobnou variantu připravuje i Správa železnic (SŽ), takže by zde město nemuselo utrácet. „Aktuálně předložený záměr počítá s odstraněním budovy pošty a jejím nahrazením parkovacími místy pro veřejnost. Kapacita parkoviště by měla být zhruba čtyřicet vozidel. Plánujeme také místa pro kola,“ uvedl Jan Nevola, mluvčí SŽ. Práce by mohly začít v roce 2027.

Z reakcí oslovených obyvatel na možné zabetonování podchodu vyplývá, že značná část preferuje jeho zachování a hledání nového využití. Pokud se prostor pod Nádražní zasype, už to bude nejspíš trvalé. Na druhou stranu to bude za několik dní přesně dva roky, kdy byl z bezpečnostních důvodů uzavřen, a nikdo od té doby žádné konkrétní využití neprosadil.

„Ani my jsme nenašli řešení, ale zasypání by mělo být až to poslední možné,“ reagoval opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice). Zmínil například vizi o přesunutí silnice před nádražím pod zem. Zároveň však vnímá, jak obrovsky nákladné by to bylo a zároveň i technicky složitě proveditelné. Problém by byl s prudkým výjezdem u viaduktu.

„S podchodem je to stejné, jako když doma máte starou a nepotřebnou věc, ale je vám líto ji vyhodit. Pořád ji přesouváte z místa na místo, ale užitek z ní není. Někdo třeba říká, že by tam mohl vzniknout skatepark. Jenže neumím si představit, že bychom do prostoru, kde se denně pohybují tisíce lidí, nahnali ještě sportující skejťáky,“ dodává náměstek Petr Maroš.