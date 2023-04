Ostudná místa jižních Čech: nedokončený kus dálnice i opuštěná kasárna

1 Chybějící kus dálnice D3

Nejednou už Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) radostně oznamovalo, že dokončí D3 kolem Tábora, a vleklý spor s majiteli části tamních pozemků tak bude konečně minulostí.

Vždyť tahanice naplno trvají více než deset let a na celou kauzu zadělal táborský stavební úřad dokonce už v roce 2000. Tamní motocentrum bratří Bratránkových tehdy zkolaudoval jako stavbu trvalou namísto dočasné, která by se vznikem dálnice zanikla.

Ještě vloni to vypadalo, že konečně dorazí bagry s další technikou a dálnici dodělají. Teď už je vše zase jinak. Šéf ŘSD Radek Mátl na začátku března informoval, že katastrální úřad odmítl zapsat na ŘSD vyvlastněné pozemky.

„Nechce to udělat do doby, než bude vyřešená ústavní stížnost právě proti vyvlastnění,“ uvedl Mátl. Termín dokončení je tak znovu neznámý a stále se nepodařilo získat ani LPG stanici, která na pozemcích zůstala a je ve vlastnictví stávajících majitelů.

2 Žižkova kasárna

Do opuštěných Žižkových kasáren by se mohli nastěhovat úředníci radnice. Tak zní plány v roce 2014. Okresní soud v Českých Budějovicích připravuje stěhování do Žižkových kasáren, píše se rok 2016.

Ostudná místa – II. díl Úvodní text minisérie o ostudných místech se věnoval pěti lokalitám a stavbám v Českých Budějovicích, na něž se MF DNES zaměřila už před pěti lety. Druhý díl je o jiných zanedbaných místech, tentokrát napříč celým Jihočeským krajem. V anketě na iDNES.cz pak čtenáři vyberou tu největší ostudu a na ni se redakce znovu zaměří v samostatném textu.

Nyní jsme už v roce 2023 a nejen obyvatelé krajského města dobře vědí, že se v rozsáhlém areálu poblíž Mercury Centra doposud žádný z velkých plánů neuskutečnil.

Budovy, jež už devět let patří městu či ministerstvu spravedlnosti, dál chátrají. Kdo jde kolem po Žižkově třídě, musí si dávat i trochu pozor, aby na něj nespadl kus omítky.

Prostor se sice podařilo příjemně oživit a místo si lidé oblíbili díky koncertům, trhům a dalším akcím. Nicméně plnohodnotné využití by mělo vypadat jinak.

Nyní záleží, jak se k tomu postaví na podzim zvolené vedení města. Uvnitř je třeba volná plocha skoro pět tisíc metrů čtverečních.

„Jednou z možností je nabídnout část areálu developerovi pro výstavbu bytů s jasně danými podmínkami tak, abychom tam díky tomu získali také městské byty,“ zmínil náměstek primátora Tomáš Bouzek. V minulosti politici rovněž vážně uvažovali, že tam přestěhují úřad. I nadále platí, že tam má časem přesídlit soud.

3 Podchod u nádraží

Podchod mezi vlakovým a autobusovým nádražím v Budějovicích je už skoro rok a půl nepřístupný. Ve chvíli, kdy vedení radnice zavřelo všechny vchody, jako by tím byl problém vyřešený. Dříve tam přitom fungovalo hned několik obchodů.

Jenže silnice už se dá přejít celkem pohodlně i klasicky „po povrchu“, a tak už se do podchodu lidem moc nechtělo. I všichni podnikatelé tam časem skončili. Místo je navíc kvůli zatékání z komunikace ve špatném technickém stavu.

V minulosti byl na stole návrh, že by tam mohlo být parkoviště pro kola. Dalším bylo třeba úplné zrušení podchodu a svedení dopravy pod zem. Tím by se rozšířil prostor před nádražím a propojil se s Lannovou třídou. To by ale byla tak drahá investice, že je to zatím jen vize.

4 Plicní léčebna Hrudkov

To na opuštěnou plicní léčebnu v Hrudkově nedaleko Vyššího Brodu na Českokrumlovsku je v poslední době opět zaměřená pozornost.

K oživení 17 let nevyužívaného areálu by mohl přispět nový záměr Jihočeského kraje. Ten je jediným akcionářem vlastníka léčebny, jímž je Nemocnice České Budějovice.

„Jde nám hlavně o to, vytvořit pro naše obyvatele nová pracovní místa,“ uvedl před časem Jindřich Hanzlíček, starosta Vyššího Brodu. Zdůraznil, že místo je nádherná a zdravá lokalita a stojí za to ji opět využívat. Léčebna tam fungovala od roku 1963 do roku 2005.

Komplex obsluhovalo až 160 zaměstnanců a vystřídaly se v něm tisíce pacientů. Celý areál má rozlohu necelých 13 hektarů. V nejslavnějších dobách tam bylo najednou až 240 pacientů.

5 Lázně sv. Markéty

Prachatice měly mít na krásném místě nad městem léčebné a wellness centrum sv. Markéty. Na konci roku 2008 tam politici dokonce slavnostně poklepávali na základní kámen.

Z tehdejšího projektu za tři čtvrtě miliardy korun dnes ale není nic. Na místě zůstalo pár starých a polorozpadlých objektů ještě z dřívější doby. Projekt provázela celá řada problémů. Město vložilo pozemky do akciové společnosti a nakonec je prakticky ztratilo.

Souviselo to i s navyšováním kapitálu, kterého se město neúčastnilo, a jeho podíl pak klesal. V roce 2016 byla společnost v likvidaci, od té doby se vlastně nic nezměnilo.