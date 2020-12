Bazény jsou opět zavřené, ten budějovický uvedou do hibernačního režimu

Právě plovárny doplácejí na časté změny v opatřeních nejvíce. „Musíme bazén uvést do hibernačního režimu. To znamená, že jej budeme temperovat na určitou teplotu, abychom byli po uvolnění připraveni co nejrychleji opět otevřít,“ vysvětluje Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice, kam spadá i místní bazén.

Podobně se k uzávěře bazénu a akvaparku staví také v Jindřichově Hradci, kam se první návštěvníci dostali teprve o víkendu.

„Nesou to dost nelibě, přitom jsme zaznamenali velký zájem. Tentokrát ale necháme vodu na rozdíl od října napuštěnou. Musíme ale počítat, že nás to tentokrát bude stát něco navíc,“ podotýká vedoucí provozu bazénu a akvaparku Marcela Kůrková.

Zpřísněná vládní opatření by měla skončit společně s nouzovým stavem ve středu 23. prosince. Ředitelé plováren ale už teď tuší, že omezení potrvá daleko déle než týden.

„Těžko můžeme věřit tomu, že před svátky otevřeme,“ myslí si Novák.

Podle Kůrkové je nyní celá vánoční sezona v ohrožení. „Vypadá to, že letos možná nebude vůbec žádná. Doufám, že alespoň dostaneme včas vědět, kdy budeme moci opět otevřít, ať se stihneme včas připravit,“ dodává.