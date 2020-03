Sudové pivo teď nikdo nechce, ztráty pivovarů budou v milionech korun

Koronavirus dopadl i na pivovary. Klesá vývoz, protože opatření přijímají i jiné evropské státy. Tím se musí zabývat například vedení Budějovického Budvaru.

„Vzhledem k situaci, kdy nefungují hospody, se omezení výroby týká především sudů. To platí pro tuzemsko i vývoz, protože k zavírání podniků přistupují i v zemích, kam exportujeme,“ potvrzuje ředitel národního pivovaru Petr Dvořák.

Podnik má velký objem zboží naskladněný.

„Jsme plně zásobení. Měli jsme pivovar rozjetý a počítali s tím, že pojede, když se blíží Velikonoce. Pak přišel pokles objednávek. Musíme teď proto omezovat výrobu,“ vysvětluje ředitel. Budvar ji už tento týden snížil o 30 procent.

Za březen očekává ztrátu přibližně 15 procent. Přesná čísla se však za současné situace těžko odhadují. A zatímco prodej sudového piva klesá, o lahvové poptávka roste. Budvar i nadále zásobuje obchody. „Na domácím trhu je cítit větší zájem o lahvové,“ všímá si Dvořák.

Zákazníci se určitě nemusí bát, že by došlo. Plechovky i sklo se plní standardně a se surovinami na výrobu problém není.

Podle ředitele Budvaru nemá pivovar kvůli koronaviru ani personální problémy. Doma je odhadem zhruba deset procent zaměstnanců. Nikdo z nich nakažený není, někteří jsou však v karanténě.

Počet zaměstnanců souvisí také například s omezenou výrobou a dalšími opatřeními.

„Nemá smysl teď posílat obchodní zástupce do restaurací. Další část tvoří personál Masných krámů v Budějovicích. Navíc v případě pozic, které to umožňují, jsme lidem nabídli možnost pracovat z domova,“ popisuje ředitel. Pivovar zavřel návštěvnické centrum, zrušil exkurze. Řidiči kamionů, kteří do areálu přijedou ze zahraničí, nevystupují z kabiny.

Budvar loni vyvezl do zahraničí bezmála 70 procent prodaného piva. Celkem loni uvařil 1,68 milionu hektolitrů, tržby poprvé překonaly tři miliardy korun. Firma zaměstnává 670 lidí.

Ještě větší škody koronavirus způsobuje strakonickému pivovaru Dudák. Tam výroba poklesla dokonce o 55 procent. „Někteří lidé vybírají po dohodě starou dovolenou. Kdyby to pokračovalo, byli by doma za určitou část platu. Osobně odhaduji, že tahle situace potrvá do konce dubna,“ domnívá se ředitel Dušan Krankus.

Stáčí už jen do lahví

Podnik už nestáčí do sudů, ale jen do lahví. Omezuje proto i vaření a další aktivity ve výrobě. I pivovar, který patří městu, pak doplácí na omezení, k nimž přistupují ostatní evropské země. „Kamion nám zrušili v Maďarsku či na Slovensku. Opatrná je teď také Ukrajina,“ přiznává Krankus.

Škody je nyní podle něj těžké určovat. „Odhaduji ale, že to budou miliony korun,“ doplňuje ředitel pivovaru se šesti desítkami zaměstnanců. Kvůli zavřeným restauracím nestáčí do sudů ani třeboňský pivovar Regent.

Ten navíc vyváží – kromě do Polska či Velké Británie – rovněž do Itálie. Z důvodu kritické situace v zemi na jihu Evropy v posledních dnech přišel o zakázky.

„Ještě by ale v těchto dnech měly odjet kamiony do Lotyšska a Bulharska. Jinak dochází k útlumu,“ líčí třeboňský sládek Jaromír Čeleda. Podnik má padesát zaměstnanců. Těm nyní v areálu měří teplotu a lidé mají také nosit ochranu obličeje. V práci jsou ti, kteří musí být u výroby piva.

„Odhaduji, že v březnu prodej poklesne o zhruba 50 procent. Pak se uvidí, co bude dál. Záleží na tom, jestli se to vrátí po dvou nebo třech týdnech do normálu, nebo se situace vyhrotí,“ vyhlíží Čeleda z Regentu. Komplikace v souvislosti s koronavirem provázejí i další jihočeské pivovary – českobudějovický Samson či Protivín a jeho Platan.

„Protivín pokračuje ve výrobě bez omezení. Aktuálně dochází k přesměrování stáčení sudového na lahvové. V ostatních pivovarech jsme již výrobu omezili,“ dodává Martina Husková za skupinu Pivovary Lobkowicz, kam spadá i Protivín.