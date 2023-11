Obce u Lipna řeší pitnou vodu, její dostatek má zajistit prohloubení vrtů

Na okraji lipenské vodní nádrže je na ploše dvou hektarů jedno z míst, které slouží jako zdroj pitné vody. Horní Planá ji zde původně čerpala ze sedmi 60 let starých studní. Záměr, který teď zveřejnil městys jako investor akce, vyprojektovala firma Čevak. Chce nechat prohloubit stávající tři zdroje až do 80 metrů.

Pode dnem lipenské vodní nádrže se nachází velká zásobárna kvalitní podzemní vody. Vrtat se má až do skalnatého podloží. „Potřebujeme zvýšit kapacitu zdrojů pro městský vodovod s ohledem na naše obyvatele i turisty. Chataři a chalupáři mají většinou vlastní studny,“ uvedl starosta městysu Petr Šimák.

Horní Planá, kde žije 2 200 obyvatel, čerpá pitnou vodu ze čtyř lokalit. Kromě sedmi až 16 metrů hlubokých vrtů u jezera ze 60. let minulého století, jež jsou na konci životnosti a čtyři z nich se nevyužívají, je aktivní povrchový zdroj z potoka v lokalitě Slatinka. Další jsou podzemní zdroj v osadě Pihlov a štola v Hodňově, kde se čerpá rovněž podzemní voda. Nejvydatnější je Slatinka, která však nemá dobré hygienické parametry.

Městys přitom potřebuje naplnit vodovod co nejdříve. Mimo jiné provozuje velký objekt s pečovatelskou službou pro seniory, školu a připravuje stavby apartmánů s nabídkou wellness služeb. Na nedostatek pitné vody si hlavně v letní sezoně stěžují někteří chataři z osad položených výše na severním okraji katastru.

Pokud Horní Planá získá stavební povolení, chce začít s vrty okamžitě. Lokalita u jezera spadá do II. stupně ochrany v CHKO Šumava i do ochranného pásma lipenské nádrže. Ani jedna z institucí nemá k projektu připomínky.

Vodu potřebují i další developeři

Podle starosty Šimáka se do budoucna jeví další posílení odběru pitné vody polipenským vodovodem. Ten je však už dvacet let ve stadiu nedokončeného projektu. Jedna část má rozvádět vodu z vrtu v Bližné u Černé v Pošumaví až do Horní Plané, což je vzdušnou čarou pět kilometrů. Na tuto mnohamilionovou investici by ale obce těžko hledaly peníze. Zvláště když má Černá vody dost z vlastních vrtů v Bližné.

O podpoře tohoto polipenského rozvodu soukromou firmou, která chtěla před dvěma lety stavět apartmány v lokalitě Karlovy Dvory u Horní Plané, se mluvilo na začátku záměru. Po četných námitkách veřejnosti i úřadů investor od projektu zatím ustoupil.

„Polipenský vodovod nepotřebujeme. Jenom víme, že má čerpat vodu u nás v Bližné. Proč bychom ho vlastně platili?“ míní místostarosta Černé Tomáš Thon.

Pitnou vodu přitom potřebují developeři i na dalších místech Lipenska pro budoucí resorty. Například v Kovářově u Frymburku musí investor záměr přepracovat už podruhé podle požadavků krajského úřadu, který odmítá uvažovanou příliš velkou kapacitu zařízení. Také zde se má areál s apartmány zásobovat vodou z vrtů.