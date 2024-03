Vylámané stromy i pošlapané městské záhony. V Písku řádí vandalové

„Jednu lípu z kořenů někdo úplně vylomil a bude ji třeba nahradit novou, další dvě násilím vyvrátil, ale ty snad ještě půjdou zachránit,“ popsal koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň.

Doplnil také, že vandalové způsobili škodu za zhruba 60 tisíc korun. Případ proto radnice předala polici, která jej nyní prošetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu. Pokud se vandala podaří dopadnout, čeká ho podle zástupců města tučná pokuta.

Vandalové začali stromy ničit již koncem února. Jako první si vybrali stromek u tenisových kurtů, který tam před čtyřmi lety vysadily děti ze základní školy v rámci osvětové kampaně. Děti se o strom chodily starat a pomáhaly se zálivkou, aby se ujmul. Jejich práce ale přišla vniveč.

„Dobře rostlou lísku, která už založila pěknou korunu a začala na stanovišti prosperovat, zničil v těchto dnech neznámý vandal - zcela ukroutil její kmen, až jej zlomil. Strom je nenávratně poškozen a budeme ho muset nahradit novým. Nad takovým projevem vandalismu zůstává rozum stát,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Zajímavé na jejich chování je také to, že pokud se jim nepodaří strom zničit napoprvé, vrátí se své dílo dokončit. „Jednu z lip v Lipové aleji poškodil už před několika týdny. Měla poškozenou kůru, proto jsme ji ošetřili pomocí speciální bandáže, abychom ji zachránili. Uplynulo pár dní a ten samý strom se stal útokem vandala znovu,“ řekl Šatra.

Ten také připomněl, že se nejedná o ojedinělé případy a město muselo v posledních letech řešit několik podobných činů. „Stezky kolem obou břehů řeky vandaly zřejmě přitahují. Za posledních pár let tu zničili už několik stromů a od začátku tohoto roku několikrát vyvrátili nové betonové odpadkové koše, které sem městské služby umístily loni, protože původní plastové byly každou chvíli vysypané nebo poškozené,“ povzdechl si.

Neznámé vandaly, kteří poničili několik stromů na sídlišti Portyč, tak radnice hledala již v roce 2019. Další podobný případ ve městě řešili také v říjnu roku 2022. Tehdy neznámí pachatelé poškodili městské záhony s jarní výsadbou. Záhony s tulipány tehdy na několika místech pošlapali a ukradli z nich zeminu.

„Bohužel se s tímto nešvarem setkáváme na různých plochách opakovaně v průběhu celého roku. Může to dojít do stavu, že město do toho přestane dávat finance a pocítí to všichni občané Písku,“ vyjádřil se tehdy Šatra, kterého velice popudit i poslední vandalský čin.

„Město investuje nemalé prostředky do nové výsadby a údržby zeleně. Pak přijde někdo, kdo všechno vynaložené úsilí a finance zničí asi jen proto, aby si dokázal, jakou má sílu. To je naprosto nepochopitelné,“ okomentoval řádění Šatra.