Škatulata s píseckým bazénem. Zastupitelé ho znovu vrátili pod školu

Minulý rok byla důvodem změny umístění vysoká cena. Poté, co město do projektu vložilo 15 milionů korun, se ukázalo, že celkově by areál pod lesnickou školou stál 350 milionů.

Jenže následná územní studie za 1,2 milionu ukázala, že ani bazén v Žižkových kasárnách není ideální. V jižní části, kde ho architekti naplánovali, by zřejmě musel být bez venkovní části.

Navíc teď není jasné, jestli by nakonec stavba v kasárnách nevyšla i s dopravním napojením na více peněz než ta pod školou. Problémem je i časová náročnost. Odbor investic odhaduje, že než by byla vyřízená všechna povolení a věci před začátkem stavby, trvalo by to minimálně další dvě volební období.

Roli sehrála i petice. Písečtí architekti v ní požadovali revizi loňského rozhodnutí zastupitelstva a návrat k výstavbě pod školou.

Při diskusi v zastupitelstvu Piráti a Marek Anděl z hnutí Písek sobě prosazovali ještě další variantu, opravu současného bazénu pod hradbami.

„Plavecký stadion není v tak špatném stavu, abychom si za půl miliardy korun postavili bazén na nejhorším místě, které může být, vedle čtyřproudé silnice, železniční trati, na stísněném místě, a ochudili se o venkovní padesátku. Vyměníme luxus na krásném místě, který by stačilo zrekonstruovat, za úplně hrozné místo,“ apeloval Anděl.

Spolu s Pirátem Martinem Brožem předložil materiál pro další bod jednání, vyhlášení místního referenda, ve kterém by Písečtí rozhodovali o modernizaci současného areálu a tím zrušení platnosti výsledku referenda o přesunu bazénu jinam z roku 2013. Pro se ale vyjádřilo jen 11 zastupitelů.

Nakonec nejtěsnější možnou většinou 14 hlasů rozhodli o přesunu zpět pod lesnickou školu. Pro byl i místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL), který loni navrhoval přesun do kasáren.

Podle svých slov změnil názor poté, co si poslechl názor urbanistů. „Probíral jsem všechny možné argumenty. Jsem pro to, ať se odblokuje tato situace a začne se stavět,“ komentoval.

Limit je 380 milionů korun

Finanční limit pro stavbu pod školou zastupitelé určili tentokrát na 380 milionů korun bez daně. V ceně je vnitřní bazén, venkovní areál a wellness části, interiéry, vnitřní vybavení a parkoviště nad hřištěm s umělou trávou.

Město má vypracovanou projektovou dokumentaci i stavební povolení, takže může vypsat výběrové řízení. „Pokud vše poběží tak, jak má, může být do dvaceti měsíců od zahájení prací hotovo a v roce 2022 se Písečtí v novém bazénu vykoupou,“ řekla starostka Eva Vanžurová (Pro Písek).

Ani tak ale nemusí být věc uzavřená. Po městě se ozývají hlasy volající po vypsání nového referenda o rekonstrukci současného areálu. Pokud by lidé sesbírali potřebný počet 2 000 hlasů, město by ho muselo vypsat.