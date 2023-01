Zraněného řidiče našli díky sněhu na cestě, jsou z nich Gentlemani silnic

Zraněného muže v autě objevili v noci na sobotu 3. prosince v příkopu pod silnicí spojující Vimperk se Šumavskými Hošticemi.

„Měli jsme s kolegy vánoční večírek a byli jsme domluveni se synem, že mě vyzvedne. Když jsme se vraceli domů, tak mi kousek za Vimperkem říkal, že před pár minutami v tomto úseku žádný sníh na silnici nebyl. Přišlo mu to zvláštní,“ vypráví Fleischmann starší s tím, že se na místo okamžitě vrátili.

Jeho syn si tak všiml sněhu, který spadl ze stromu stojícího hned vedle silnice. Pod ním objevili vůz nabouraný do kmenu. „Pět minut předtím jsem tudy jel a sníh na silnici nebyl. Hned jsme k autu běželi, dveře se naštěstí daly otevřít,“ líčí Fleischmann mladší.

Za volantem seděl muž v bezvědomí, který byl celý od krve. „Okamžitě jsme se ujistili, jestli dýchá. Nechali jsme ho raději sedět, protože jsme nevěděli, jak vážně je zraněný,“ líčí Fleischmann starší, který na základní škole v Šumavských Hošticích mimo jiné vede dopravní výchovu a zároveň je i starostou obce.

Oba na místě počkali až do příjezdu záchranářů a hasičů. Na různé podněty řidič podle jejich slov vůbec nereagoval. Podle otce, který navíc se svými žáky objíždí celostátní kola dopravních soutěží, to byl první takový zásah, který musel řešit.

„Seběhlo se to hrozně rychle a člověk neměl čas moc přemýšlet. Až cestou v autě jsme celou událost se synem probírali. Jsem na něj moc pyšný, jak na silnici zareagoval,“ svěřuje se.

Zraněný mladík nehodu přežil

Podle ředitele projektu Jana Marka, který dvojici zachránců dorazil na prachatické policejní ředitelství pogratulovat, má v posledních letech Jihočeský kraj stále více oceněných „gentlemanů“. Jen loni si pamětní medaili odnesl řidič z Písku a dva jeho kolegové ze Strakonic.

„Vážím si zejména toho, že nejste lhostejní vůči svému okolí. Není to samozřejmost, často se stává, že svědci nejsou schopni obětem pomoci. Není to jednoduchá situace,“ připomíná Marek.

Reakci obou zachránců vyzdvihuje také jihočeský koordinátor BESIP Václav Kovář, kterého zaujala hlavně pohotovost obou zachránců.

„Pouze rychlá pomoc je maximálně účinná. My tak můžeme poděkovat lidem, kteří jsou v podobné situaci velmi aktivní a jsou schopni pomoci druhému člověku. Pan Fleischmann se navíc se svými žáky pravidelně dostává do republikových kol dopravních soutěží. Nebude to náhoda,“ chválí Kovář otce se synem.

Fleischmann starší skromně přiznává, že na tom zřejmě něco bude. „I mé děti si prošly dopravním kroužkem, podobné věci se na něm učíme. V tomto případě jsme dali hlavy dohromady a ukázalo se, že nám znalosti hodně pomohly. Určitě je pro mě celá událost s nehodou velkou zkušeností pro praxi dopravní výchovy,“ uvědomuje si Fleischmann, který je vděčný především za to, že zraněný mladík nehodu přežil.