Muž svého psa venčil ve středu u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu. Zvíře v nestřeženém okamžiku pozřelo pravděpodobně nastražené nakrájené párky.
„Následně se mu udělalo zle a majitel ho převezl k veterináři. Ve zvratcích pak byly nalezeny hřebíky a drobné krystalické kousky růžové neznámé látky,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a žádají veřejnost o informace, které by směřovaly k zatím neznámému pachateli, který uzeniny nastražil.
„Zároveň varují další pejskaře, aby si své domácí mazlíčky při venčení ohlídali. Také upozorňují zejména rodiče malých dětí, aby byli obezřetní,“ doplnila mluvčí a dodala, že informace k případu mohou lidé volat na linku 158.