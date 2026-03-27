Pes sežral uzeniny se zapíchanými hřebíky a neznámou látkou, šlo mu o život

  13:18
Na policii v Písku se obrátil muž, jehož pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané hřebíky a neznámá růžová látka. Pes vše vyzvrátil a přežil, kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a hledají původce nástrahy. Zároveň upozorňují ostatní pejskaře a rodiče malých dětí, aby si na sídlišti Dr. Horákové dávali pozor.
Další 2 fotografie v galerii

Pes sežral párky, ve kterých byly zapíchané dlouhé hřebíky. | foto: Policie ČR

Muž svého psa venčil ve středu u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu. Zvíře v nestřeženém okamžiku pozřelo pravděpodobně nastražené nakrájené párky.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Následně se mu udělalo zle a majitel ho převezl k veterináři. Ve zvratcích pak byly nalezeny hřebíky a drobné krystalické kousky růžové neznámé látky,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat a žádají veřejnost o informace, které by směřovaly k zatím neznámému pachateli, který uzeniny nastražil.

„Zároveň varují další pejskaře, aby si své domácí mazlíčky při venčení ohlídali. Také upozorňují zejména rodiče malých dětí, aby byli obezřetní,“ doplnila mluvčí a dodala, že informace k případu mohou lidé volat na linku 158.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: