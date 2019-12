Lidé sami navrhnou i schválí, za co radnice utratí pět milionů korun

Když vše půjde podle plánu, budou mít obyvatelé Českých Budějovic možnost rozhodovat o pěti milionech korun vyčleněných z rozpočtu města už příští rok.

Radní v prosinci řešili pravidla. Inspiraci hledali v Brně, kde mají s participativním rozpočtem zkušenosti.

„V lednu na to naváže soutěž na dodávku softwaru, který umožní hlasování. V celém procesu jsou dvě skupiny lidí. Jedna navrhuje tipy a může to být kdokoliv, kdo tady žije, nebo třeba pracuje či studuje. Ta druhá, jež hlasuje, musí mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích,“ popsal náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Na velké projekty dají v Budějovicích až 1,5 milionu korun

Radní se zabývali mimo jiné věkovou hranicí. Nakonec se shodli, že pro navrhování i hlasování to bude 18 let. „Pravidla by měla být především jednoduchá a srozumitelná,“ uvedl Thoma.

Pro obyvatele města to znamená, že dostanou možnost zapojit se do veřejného dění a navrhnout projekty na území Českých Budějovic.

Vedení krajského města vyčlenilo na participativní rozpočet pět milionů korun. Peníze se rozdělí na velké projekty do 1,5 milionu korun, které by měly být dva, a malé do 500 tisíc.

„Finance jsou na projekty investiční, kam patří pořízení hmotného i nehmotného majetku, tak i neinvestiční, což jsou například komunitní setkání, slavnosti, přehlídky a podobně,“ vysvětlil Thoma.

V dubnu 2020 radnice vyhlásí první výzvu. Hlasování je naplánované na říjen. „Podporu projektu občan vyjadřuje hlasy, které má dva – po jednom pro malý a velký projekt. Obyvatelé mohou podat více než jeden projekt,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Welzlová. V květnu je plánovaný workshop, kde se účastníci mohou zeptat na cokoliv, co je ohledně participativního rozpočtu zajímá.

Lidé vyberou slogan

Výzvy jsou dvoukolové, každý rok se opakují. V jednom roce se projekt vybere a ve druhém roce se stane skutečností.

Lidé se už v lednu mohou zapojit do vymýšlení sloganu pro participativní rozpočet. Musí to být tři slova v českém jazyce. Své návrhy mohou zájemci posílat od začátku nového roku až do 15. ledna 2020 na e-mail par.rozpocet@c-budejovice.cz. Tři nejlepší postoupí do hlasování, které bude na městském Facebooku.

Novinka nachází podporu i v řadách opozice. „Určitě jsme pro co největší zapojování občanů do rozhodování o veřejných záležitostech. Díky moderním technologiím máme větší možnost toho docílit. Jsme mimochodem také pro to, aby byl názor občanů jedním z podkladů pro rozhodování rady města a zastupitelstva,“ reagoval opoziční zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).´

V Písku zaplatí participativní rozpočet desítky projektů

Už na konci loňského roku se do participativního rozpočtu rozhodlo pustit také vedení písecké radnice. I tam si na něj připravili pět milionů korun a inspirovali se také v Brně. O prvních projektech budou obyvatelé rozhodovat v roce 2020.

„Máme za sebou schválení kompletních pravidel. Maximální výše na projekt je jeden milion korun. Lidé musí svůj návrh zpracovat včetně podrobného popisu. My ho pak zařadíme do soutěže, ve které má veřejnost možnost hlasovat. Ročně bychom mohli zvládnout až 30 nápadů,“ popsal písecký místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD).

Participativní rozpočet plánují zavést od Nového roku i v Milevsku, kde na něj vyčlení půl milionu, a v Prachaticích. Tam rozdělí sto tisíc. V Českém Krumlově už s ním zkušenosti mají. Má slogan Tvořme Krumlov spolu a vznikl pro něj samostatný web rozpocet.krumlovsobe.cz, kde se mohou zájemci dozvědět, jaké nápady už se staly skutečností. Zároveň je na něm i časový harmonogram.