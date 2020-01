Auto s kamerami odhalilo v ulicích Českých Budějovic 4 500 přestupků

Zatímco ještě v roce 2018 se v souvislosti s jeho monitorováním ulic dostalo do správního řízení jen 31 přestupků, loni už jich bylo 4 500. Rekordní byl pravděpodobně 4. listopad a celkem 89 přestupků použitelných do řízení.

Město vůz pořídilo v souvislosti se zavedením zón placeného stání na Pražském předměstí, ale funguje i v centru. Řidič má na střeše k dispozici šest kamer, které snímají prostor. Vše se nahrává.

„Předem nikdy nevím, jakou pojedu trasu. Zjistím to až ráno z rozpisu. Většinou je to deset jedenáct okruhů,“ upozornil před nedávnem řidič speciálního auta Radomír Filip z dopravního podniku, jenž má tuto službu ve spolupráci s městskou policií na starost. „Já parkující vozidla jen natočím, pak už je to starost strážníků,“ vysvětlil.

Okruh vždy projede dvakrát. Je to nutné, protože napoprvé se řidič třeba může teprve chystat zaplatit a měl by na to dostat čas.

„U nás pak zjistíme, zda je vše v pořádku, či nikoli. Pokud někdo parkuje neoprávněně, případ postoupíme správnímu odboru, který rozhoduje o pokutě,“ vysvětlil další postup mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal.

I přes 4,5 tisíce použitelných přestupků za loňský rok byla období, kdy auto vůbec nebylo v terénu. Byl to třeba skoro měsíc od druhé poloviny července do druhé půlky srpna, hluché místo bylo i v únoru.

„Součástí provozu jsou také technické odstávky, které slouží k pravidelné údržbě systému a také nezbytným úpravám v souvislosti se změnami dopravního značení,“ reagoval náměstek primátora Viktor Lavička. Doplnil, že v průběhu těchto výpadků, ale nejen během nich, suplují a doplňují kontrolu zón strážníci.

Lavička ještě upozornil, že v roce 2018 bylo vozidlo s kamerami většinu času v testovacím provozu a zkoušelo se, jak vše funguje. „Bylo nutné nastavit trasy, ladit průjezdy jednotlivými úseky a další,“ konstatoval náměstek.

Po správním řízení pak špatně parkující řidiči ročně městu zaplatí dohromady statisíce korun. Další statisíce za špatné parkování vybere služba od lidí přímo na místě.

Auto s kamerami kontroluje zaparkované automobily (5. března 2019)