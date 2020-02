Parkovací zóny zklidnily centrum Prachatic, ale některým podnikům vadí

Už dva a půl měsíce fungují v centru Prachatic parkovací zóny. Město proto přistoupilo k prvnímu vyhodnocení zásadních změn v provozu.

„Myslím, že se v historickém jádru doprava výrazně zklidnila. Navíc už se neparkuje tam, kde to dopravní předpisy neumožňovaly a řidičům to procházelo díky jisté toleranci,“ hodnotí starosta Prachatic Martin Malý.

Kritika se však v počátcích snesla ze strany podnikatelů, a to kvůli novým pravidlům zásobování. Vozy mohou najíždět k podnikům do 10 hodin, zákaz platí do jedné odpolední. Potom zásobování může fungovat na nezbytně nutnou dobu.

Úpravy neblaze pocítil například Pivovar Prachatice, který sídlí v Horní ulici. „Nelze u všech dodavatelů zařídit, aby k nám zavezli do 10 hodin. Nemají na starost jen Prachatice. Nikdo s námi nic nekonzultoval. Rozumím, proč nechceme z historického centra dělat veřejné parkoviště, ale nechápu, jak tomu současná opatření mají přesně pomoci,“ vysvětluje David Lachkovič, jednatel Pivovaru Prachatice.

Podle starosty určila rada dobu zákazu s ohledem na to, že jde o čas oběda a v centru se tak koncentruje velké množství lidí a vozidel. Malý přiznává, že stížnosti podnikatelů radnice zaznamenala.

Komplikace pro podnikatele

„Někteří už se ale novým podmínkám přizpůsobili. Podněty a připomínky zaznamenáváme a v průběhu roku o nich určitě budeme diskutovat. Pravidla pak můžeme upravit, třeba s časem omezení pohnout, ale to bych předbíhal. Nejdřív chceme sledovat, jak se nařízení osvědčí v tomto stavu,“ podotýká starosta.

Provozovatelé podniků si mohou za poplatek pořídit parkovací kartu, která jim umožní stát na místech v abonentské zóně. „Jenže v Horní ulici v blízkosti hlavního vchodu do pivovaru není jediné takové místo. Vlastně se tam vůbec nesmí parkovat. My ale potřebujeme manipulovat se sudy a ubytovaným bychom zase rádi nabídli možnost zastavit na dobu nezbytnou pro vybalení zavazadel,“ dodává Lachkovič.

Abonenti platí za kartu pět tisíc korun na rok, obyvatelé ji mají za 1 200. Osvobozeni jsou držitelé průkazu ZTP. Automobily bez označení nesmí v zónách parkovat. Na zpoplatněných parkovacích místech s automatem se režim nemění.

Každá domácnost a podnik mohou získat jen jednu kartu, pro jedno vozidlo. Řidiči mohou vozy bezplatně nechávat na záchytném parkovišti v areálu bývalých kasáren. Parkovací systém se týká více než dvou set jednotek, z větší části bytů.

„Myslím, že to se všemi dotčenými měli zástupci radnice předem probrat. Situaci se nyní snažíme řešit kompromisně, ale často nás to omezuje,“ říká jednatel pivovaru. Mezi sousedy v ulici zaznamenal návrhy na sepsání petice. On sám nic takového neplánuje.

Radnice však pozoruje, že se ruch kolem zón postupně uklidňuje. „Původní kritika se začíná obracet, někteří už si pochvalují, že mají najednou kde nechat auto. Dříve mohla jedna domácnost zaparkovat v ulicích více aut a na sousedy nezbyla místa,“ tvrdí starosta.

V historickém jádru Prachatic před zavedením zón řídila stání 21 let stará vyhláška. Radní chtěli pravidla podle současných zákonů, proto vydali nařízení. To také říká, že se nesmí stát v ulicích Horní, Věžní a Poštovní.

„Není to nějaký nový zákaz. V těchto místech neumožňují parkování předpisy dlouhodobě. Tamní cesty nemají parametry k stání, někteří řidiči to porušovali. Nová pravidla teď jasně vymezují, kde se parkovat nesmí,“ upřesňuje Luboš Kvasnička, vedoucí prachatického odboru komunálních služeb a dopravy.