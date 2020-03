Zóny v Budějovicích po čtvrt roce: chybí bílé pruhy, ale parkuje se lépe

Najít v pátek dopoledne volné místo pro auto v okolí úřadu práce v Českých Budějovicích bylo ještě loni prakticky nemožné. Po zavedení druhé etapy parkovacích zón se situace změnila.

Fungují přesně čtvrt roku, a tak MF DNES provedla na Pražském předměstí test. Mimo jiné vyrazila k úřadu v pondělí, středu i pátek. V Klavíkově či Resslově ulici, případně na Jiráskově nábřeží bylo pokaždé někde volno. Hodina stání tam vyjde na 10 korun.

Rozšíření zón v Budějovicích se ani napodruhé neobešlo bez problémů. Tři měsíce po spuštění další fáze není na sídlišti dokončené dopravní značení. Chybí dokreslit bílé pruhy. Zakázka v hodnotě tří milionů korun bude navíc hotová zřejmě až v dubnu.

Důvodů je více. Město smlouvu uzavřelo až ve chvíli, kdy už bylo jasné, že bude složité stihnout vše do prosincového spuštění. Kvalitní nátěry na silnici lze provádět, až když je vozovka skutečně suchá a teploty dlouhodobě přesahují pět stupňů nad nulou.

Navíc je smlouva se zhotovitelem, společností Kaska, nastavená tak, že je možné dílo dokončit až na jaře.

„Po zavedení první etapy zón byl tlak obyvatel na rozšíření směrem k Vltavě velký, situace s parkováním tam byla kritická. Už jsme nechtěli zavedení odkládat. Navíc svislé značení je hlavní, a to bylo připravené,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (ANO).

Náměstek pro investice Petr Holický (ANO) vysvětloval, proč zakázka stále není dokončená a předaná.

„Pro dosažení odpovídající kvality díla byly z důvodu zimy a vlhka se souhlasem města práce na části vodorovného značení přerušeny. Zhotovitel bude pokračovat až po výzvě objednatele,“ sdělil Holický.

Některým obyvatelům se to moc nelíbí. „Pokud něco není stoprocentně hotové, je to provizorní. Město tedy mělo počkat s výběrem peněz za parkování, dokud nebude všechno,“ uvedl jeden z dotázaných občanů Petr Vlk.

Jiným obyvatelům to naopak tolik nevadí. „Já jsem ráda, že to funguje. Dřív jsme na nábřeží neměli šanci zaparkovat, teď je to o dost lepší,“ konstatovala Kateřina Pechová.

Zakázku kritizuje také opoziční ODS. Ta mimo jiné upozorňovala právě na to, že není hotové značení. A zmiňuje i další věci, třeba že jednatel zhotovitelské firmy Kaska Václav Kaska (TOP 09) je na radnici zároveň členem dopravní komise.

„V této pozici nejde zabránit, aby se nedostal k tématu, diskusi, rozhodování, informacím ohledně zakázek, které pak sám realizuje a chce se účastnit v jejich výběrovém řízení,“ informoval zastupitel Michal Šebek (ODS).

Na to Václav Kaska reagoval, že se jeho firma přihlásila do otevřeného řízení a nebyla v ní nijak zvýhodněná.

„Provedení prací určil nezávisle projektant tak, aby dílo fungovalo od 2. prosince. Přesně to jsme také na základě požadavku města splnili. Město má navíc do 15. března zimní technologickou přestávku, i proto ještě není vše dokončené,“ vysvětlil Kaska. Očekává, že jeho zaměstnanci dodělají zakázku v dubnu, kdy k tomu bude vhodné počasí.

Rozšíření k nemocnici a větší parkoviště u Dynama

Z celkového pohledu zavedení zón na Pražském předměstí pomohlo krátkodobému i dlouhodobému parkování. Najdou se ale místa, kde se situace nezlepšila. Třeba v blízkosti nejvyšších panelových domů v částech Kubatovy, Budivojovy či Staroměstské ulice. Tam je počet aut vyšší, než nabízí parkovací místa.

Vedení radnice ovšem s ohledem na celkovou praxi počítá s dalším rozšířením. Plánuje ho na jih od centra.

„Letos si budeme připravovat podklady, někdy na přelomu roku bychom uspořádali veřejná jednání s obyvateli a do konce příštího roku by mohlo dojít k rozšíření,“ potvrdil náměstek Lavička.

Dotklo by se Havlíčkovy kolonie i prostoru mezi Senovážným náměstím a Mánesovou ulicí. Dále pak i lokality mezi Lidickou třídou, řekou Vltavou až po nemocnici, případně Papírenskou ulici.

S tím by souviselo také zvýšení počtu míst pro auta na parkovišti u fotbalového stadionu Dynama. Město zvažuje, že tam nechá přistavit jedno až dvě patra.