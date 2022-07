Památkáři v Táboře odmítli parkovací dům na místě bývalé synagogy

O parkovacím domě Na Parkánech v Táboře se mluví už řadu let. Přestože vše postupovalo k zahájení prací, nyní je to jinak. Rada města na svém červnovém jednání musela pozastavit architektonickou soutěž na návrh dostavby bloku Hradební – Na Parkánech, kde v místě bývalé synagogy měla budova s podzemními i nadzemními patry vyrůst. Proti se postavil Národní památkový ústav (NPÚ).

Město s památkáři už vedlo dvě neúspěšná jednání. Doporučují ponechat plochu nezastavěnou. Důvodem jsou mimo jiné i dochované středověké sklepy, které jsou součástí nemovité kulturní památky nazvané Soubor podzemních prostor města Tábora. Podle NPÚ je zapotřebí je zachovat a nezasahovat do nich.

„Nevím, proč chtějí chránit něco, co je zasypané. Před dvanácti lety se dělal za několik milionů korun archeologický průzkum. Archeologové si vyzvedli vše, co potřebovali. Ve starém městě je sklepů přibližně 300. My chceme, aby památkovou ochranu neměly jen tyto dva, které jsou zasypané a nepoužívané,“ porovnává starosta města Štěpán Pavlík. S podzemním parkovištěm navíc počítá také územní plán.

Existuje i starší projekt včetně archeologických průzkumů s výsledkem, že stavba může mít dvě podzemní podlaží. Původní záměr počítal s tím, že nad zemí už se stavět nebude a zůstanou tam jen místa pro auta jako nyní. Současné vedení města naplánovalo i nadzemní patra. Proto vyhlásilo soutěž na nový návrh. Tu ale museli nyní pozastavit.

„Parkování v dané lokalitě v minulosti památková péče skutečně odsouhlasila, jednalo se však o podstatně menší rozsah. Zároveň byly stanovené zcela konkrétní podmínky pro zachování historických fragmentů jak po zbořené synagoze, tak u zachovaného úseku hlavní gotické hradby opevnění,“ vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště NPÚ Danuše Thimová.

Nyní by měl mít objekt podle plánů radnice pět pater – dvě nad zemí a tři pod ní. Součástí má být i výstupní a nástupní místo pro turistické autobusy, které by pak parkovaly u zimního stadionu. Radní navíc měli v plánu na střeše budovy postavit kavárnu s terasou. Památkáři ale tvrdí, že kvůli nadzemním patrům by se narušilo panorama města směrem od řeky Lužnice.

„Podle názoru našeho i některých dalších památkářů a architektů je negativní stanovisko památkářů z NPÚ neopodstatněné. Dají se totiž v projektu udělat změny, které historické dědictví zachovají,“ věří Pavlík.

V Táboře plánují parkovací dům i na sídlišti

S tím ale památkový ústav nesouhlasí. „Vedle již zmíněného památkově chráněného podzemí se jedná o plochu, na které stála židovská synagoga, dnes již bohužel zbořená. Zmizely by tedy poslední zlomky z této stavby. Snad není ani nutné zdůrazňovat, že by tam měl být pietní přístup k takovému místu,“ stojí za rozhodnutím Thimová. Synagogu na přilehlé zdi připomíná od roku 1992 už jen pamětní deska.

Zároveň by se podle Thimové změnilo i dominantní působení bezprostředně sousedícího hradu Kotnov s pivovarem, který je národní kulturní památkou.

„To, že v dané lokalitě nelze nic postavit, památkáři nikdy netvrdili. V současnosti je tam ale tolik omezení a nevyřešených problémů, které jsou s památkovou péčí v kolizi, že parkovací dům o požadovaných parametrech nelze vybudovat,“ dodává Thimová.

Jestli ho tedy město skutečně postaví, není nyní jisté. Konečné rozhodnutí bude také na novém vedení města, které vzejde z komunálních voleb.

„Snažíme se to ještě rozhýbat přes oponentské posudky od státního archeologického ústavu či ministerstva kultury. Dva roky jsme strávili nad tím, zda je možné postavit parkovací dům na jiném místě. Je to skutečně poslední vhodná parcela,“ dodává starosta.

Prostor bývalé synagogy ale není jediné místo, kde by mohli řidiči v budoucnu získat nový parkovací dům. Další lokalitou je například bývalé hokejbalové hřiště na sídlišti Nad Lužnicí. Tam by mělo nalézt přístřeší přibližně 250 vozidel. Dnes areál funguje jako odstavná plocha pro 70 vozů.