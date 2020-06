Při epidemii rostly tržby obchodů na vsích, lidé nejezdili do supermarketů

Lenka Kothánková má v Chřešťovicích jen malý obchůdek. Přesto se snaží nabízet co nejširší sortiment, aby si své zákazníky udržela a ideálně nalákala další. Má to těžké, protože v nedalekém Písku je několik supermarketů.

Prodejnu Potraviny a smíšené zboží Chřešťovice už si v obci, která má přes sto obyvatel, drží několik let. I když to není vždy jednoduché. Nakupovat tam chodí hlavně místní, zastavují se i chataři.

V Chřešťovickém obchodě nakupují místní i chataři.

Nyní se jí dostalo podpory od Jihočeského kraje. „Podala jsem si dvě žádosti o dotaci. Schválili mi příspěvek 75 tisíc na vybavení, ještě jsem žádala o dotaci na energie a vytápění,“ těší majitelku drobné prodejny.

Stejně jako to platí pro řadu dalších prodejců na venkově, i pro ni je složité pokrývat veškeré náklady.

„Je těžké konkurovat velkým řetězcům a jejich slevovým akcím. Ale stále tu žijí lidé, kteří jsou rádi za malou prodejnu a využívají ji. Třeba starší si chválí, že nemusejí nikam jezdit,“ upozorňuje Kothánková.

Ve vlastní prodejně pracuje sama. Jen na léto je zvyklá najímat brigádnici, protože se prodává více. To především díky tomu, že vesnice leží v chatové oblasti nedaleko Vltavy poblíž několika rekreačních středisek. Naopak v zimním období tržby pravidelně klesají. Přijmout dalšího zaměstnance nemůže, nezaplatila by jeho mzdu.

Lidé se asi báli jezdit do marketů, říká obchodnice

Zúžit sortiment kvůli úsporám ale nehodlá. Naopak, za poslední léta nabídku potravin a zboží rozšířila.

„Kdybych toho prodávala méně, ještě bych snížila svou konkurenceschopnost. Snažím se zákazníkům vycházet vstříc. Když něco shánějí a já to nemám, snažím se to do obchůdku dodat. Musím také dobře nastavit marži, abych neprodávala draze, zároveň však aby to prodejnu uživilo,“ vypráví majitelka.

S provozem jí pomáhá i to, že je takzvaným Pošta Partnerem a v obchůdku nabízí i základní služby České pošty. „To je pro mě další zdroj příjmů. Dalo by se říci, že peníze od pošty investuji do obchodu a nákupu zboží,“ dodává Kothánková.

Drobné podnikatele v posledních měsících zasáhl koronavirus a vládní opatření. Venkovskému krámku se však tržby zvýšily.

„Lidé se asi báli jezdit do velkých marketů. Více přijížděli během nouzového stavu i chataři. Navíc pro malé prodejny neplatilo časové vymezení nákupu důchodců,“ hodnotí.

O příspěvek úspěšně žádala i prodejna ze Štěchovic na Strakonicku, které mají přes 200 obyvatel. Patří pod spotřební družstvo Jednoty ve Volyni. Jeho předseda Roman Slamka potvrzuje zvýšené tržby na vesnických provozovnách v období koronaviru.

„Hodně lidí začalo vyhledávat nákupy v místě svého bydliště, proto jsme na více malých prodejnách zaznamenali větší tržby. Celou nešťastnou situaci jsme tedy vzali i jako příležitost najít další zákazníky. Někteří do blízkých obchodů vůbec nechodili a teď byli překvapeni, co vše se tam dá sehnat. Doufáme, že si nyní vzpomenou na to, jak se jim lokální prodej při pandemii hodil, a přijdou podpořit prodavače, kterého často osobně znají, i po skončení koronakrize,“ zamýšlí se Slamka.

Momentálně zvýšené tržby však podle jeho slov neřeší dlouhodobě nepříznivou situaci. Většina venkovských poboček družstva je totiž ztrátová.

„Na venkově mají prodejny nevýhodu, že nemají jak rozšiřovat počet zákazníků. Když tedy pak stát rozhodne o plošném zvyšování mezd, zvýší se náklady, ale na příjmech se nic nevrátí. A krámek je v problému. Dalším bodem úrazu je shánění pracovní síly, protože není v našich možnostech nabídnou lepší plat,“ podotýká předseda.

V některých vesnicích pomáhají obecní úřady

Ve skutečnosti tak musí družstvo hospodařit takovým způsobem, že výdělky z větších obchodů ve městech pokrývá ztráty těch na venkově. Pak chybí peníze na investování a vylepšování prosperujících poboček.

V některých obcích pomáhají obecní úřady, když na sebe vezmou například drobné opravy nebo uvolní menší částky z rozpočtu. Díky dotaci od hejtmanství se štěchovické potraviny Jednoty dostanou alespoň na nulu, možná do mírného plusu.

Hejtmanství přispělo celkem 31 venkovským prodejnám po kraji, rozdělilo jim čtyři miliony korun.

„Usilujeme o to, aby vesnice byly kvalitním místem pro život a ne pouhými ubytovnami k přenocování. A právě obchody, stejně jako hospody, patří k místům, kde se mohou lidé také setkávat. Nepostradatelné jsou zejména pro starší občany,“ komentuje náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch.

Hejtmanka Ivana Stráská připomíná, že se ani přes úsporná opatření kvůli koronavirové epidemii nerozhodl kraj částku oproti minulému roku snížit. Loni vedení dalo vesnickým obchůdkům o 20 tisíc méně.