Jihočeští ovocnáři hlásí hodně jablek, chybí naopak třešně s višněmi

Daleko více švestek a velmi nadprůměrnou úrodu jablek očekávají letos jihočeští ovocnáři, kteří mluví o nejlepší sezoně za posledních pár let. Dařilo se i ostatním plodinám kromě višní a třešní, ty naopak na mnoha místech v kraji téměř vůbec nebyly. Část úrody zničil déšť při sklizni nebo mrazy, které na jaře spálily květy.

„Nejvíce je letošní nadúroda vidět u jablek, dobré je to i u švestek. Nyní se sklízejí první odrůdy a u nich byli pěstitelé velmi spokojení. Jako celek můžeme na jihu Čech označit úrodu jako solidní,“ hodnotí předseda Unie ovocnářů pro Jihočeský kraj Petr Leber. Zároveň varuje, že do konce sklizně ještě mohou způsobit škody silnější bouřky.

Prozatím se ale rozmary počasí v letních měsících na úrodě výrazněji neprojevily. Pouze v okolí Vodňan na Strakonicku a Netolicích na Prachaticku část plodin poškodilo krupobití.

„Ale nemáme odtud hlášené žádné větší ztráty. Obecně byla na jihu Čech v tomto ohledu klidná situace. V červnu a srpnu místy spadla i nějaká voda a nyní to vypadá, že část úrody dozraje o něco dříve,“ vysvětluje Leber, který má ve Lhenicích sady se švestkami a jabloněmi.

Velmi podobně mluví také Martin Krump z Chelčic u Vodňan, jenž vedle jablek a švestek pěstuje i třešně, višně nebo meruňky. „Jablek bychom letos měli mít dost, ale u třešní to byla docela bída. Co se týče višní, ty jsme letos neměli vůbec žádné, protože na jaře pomrzly,“ jmenuje Krump.

I když se v jeho jabloňových sadech urodilo, moc důvodů k radosti nemá. Enormní objemy při sklizních hlásí také jiné státy v Evropě a dá se tedy očekávat, že výkupní cena plodin bude i letos nízká. Určujícím ukazatelem je v tomto ohledu hlavně Polsko, kde by letos měla být mimořádně velká úroda.

„Výkupní ceny vůbec nerostou a děsím se toho, až nám začnou chodit cenové nabídky na jablka. Když k tomu připočteme drahé vstupy a pohonné hmoty, dost vážně to může ohrozit naše podnikání. U některých komodit je totiž cena stejná už třicet let. Platí to například u kompotových třešní, které se od začátku 90. let vykupují stále za 17 korun za kilogram,“ neskrývá Krump obavy.

V tomto ohledu mu dává za pravdu i Leber, podle něhož obchodníci budou naopak tlačit hospodáře k nižším výkupním cenám.

Sady se nevyplatí

„V kombinaci s vysokými cenami za elektřinu, která je nezbytná k chlazení produkce, se může snadno stát, že ovocnáři začnou likvidovat své sady, jak už se to děje například na Moravě. Tam už je na mnoha místech nahrazují poli,“ popisuje Leber nepříznivý trend, který se v Česku objevuje.

V části družstev, která nejsou na pěstování ovoce přímo závislá, se ale ke kácení sadů schyluje. Příkladem může být společnost ZEAS Agro v Rábíně u Netolic, kde navíc měli letos podprůměrnou úrodu. Na nižší produkci se tu podepsalo chladné jaro, ale naopak i teplé a suché léto, kvůli němuž významná část jablek spadala ze stromů ještě před sklizní.

„Když se k drahým vstupům a nepříznivým podmínkám na trhu přidá ještě neúroda, je to pro nás velký problém. Momentálně neexistují žádné dotační programy, aby mělo smysl sady dlouhodobě udržovat. Celé se nám to přestává vyplácet a každý rok snižujeme výměru sadů o pět hektarů, Letos jich máme už jen šedesát,“ podotýká ředitel společnosti Vladimír Soukup.

Otázkou zůstávají každoročně také pracovníci, kteří úrodu sklízejí. Zatímco v předchozích letech jich byl výrazný nedostatek, letos mohou na mnoha místech pomoci ukrajinští uprchlíci.

„Ve větších podnicích pracují už roky. Teď sem dorazily i jejich rodiny, takže by na sklizeň lidé chybět neměli. Vodňanská pracovní agentura hlásí letos velké množství zájemců o práci,“ říká Leber.

Vyzkoušet se je chystá v Chelčicích i Krump, který má vedle nich i několik stálých brigádníků. „Vždy je velkou výhodou, pokud mají alespoň nějaké zkušenosti, protože to není práce pro každého. Rád ale vyzkouším nové tváře, a co se týče uprchlíků, nejsem nijak proti. Třeba to u mě někteří zvládnou až do konce sklizně,“ věří.