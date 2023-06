Nová točna bude nejdříve za deset let. A zřejmě v bývalém zahradnictví

Po letech neustálých debat a sporů okolo budoucnosti krumlovské točny nastal minulý týden alespoň částečný posun. Na jednání vlády ve Vimperku na Prachaticku ministr kultury Martin Baxa uvedl, že by se hlediště mělo v budoucnu skutečně přesunout ze zahrady do bývalého zámeckého zahradnictví. Vznikl by tak zcela nový divadelní trakt.

Současné místo je stěžejní scénou pro Jihočeské divadlo, jeho herci tam před několika dny zahájili další letní sezonu. Současné umístění v zahradě areálu krumlovského zámku ale vadí především organizaci UNESCO.

Ta už delší dobu hrozí, že pokud město České Budějovice jako vlastník točny, česká vláda i památkáři nebudou řešit dlouhodobý stav, historické centrum Krumlova ze seznamu světového kulturního dědictví vyškrtne.

„Situace okolo točny byla několik desetiletí zablokovaná a nejevila se žádná smysluplná řešení, jak by se mělo otáčivé hlediště upravit, aby zapadalo do představ UNESCO a zároveň se stále pojilo s krumlovským zámkem. To už ale neplatí a s novým řešením určitě hodláme dále pracovat,“ ujistil po jednání vlády Baxa. Návrh na přesun do bývalého zahradnictví vybrala odborná komise letos v únoru.

Přesun otáčivého hlediště podle jihočeského hejtmana Martina Kuby představuje velmi náročný proces, který bude stát spoustu peněz.

„Musíme si uvědomit, že by v zahradnictví nestála nová točna dříve než za deset let. Je třeba vyřešit pozemky a nemá smysl cokoliv podnikat, dokud se do procesu nezapojí také vláda. Za současné situace by podle velmi hrubého odhadu stála celá akce až miliardu a půl. Za deset let by mohla být částka úplně jiná,“ naznačil Kuba.

Ministerstvo kultury navíc letos oznámí, jak by nové otáčivé hlediště včetně kompletního zázemí pro personál a herce mělo vypadat. O budoucnosti budou zástupci ministerstva zřejmě jednat i na podzimním zasedání UNESCO v Saúdské Arábii. „Letos bohužel čelíme zesílenému tlaku ze strany organizace na to, abychom doložili, jak celou problematiku chceme řešit,“ připustil ministr Baxa.

Potíže kolem Bellarie

Současnou situaci okolo provozu točny komplikuje také využití přilehlého letohrádku Bellarie, který v letní sezoně doposud herci Jihočeského divadla využívali jako šatny a měli tam zázemí.

Jenže Bellarii rekonstruují a památkáři nepočítají s tím, že by hercům sloužila v takové míře jako dosud. Jihočeské divadlo přitom bude muset v zámecké zahradě setrvat, dokud nebude nové hlediště postavené.

„Na konci března příštího roku dokončíme rekonstrukci Bellarie. Dopředu jsme avizovali i kvůli dotačním podmínkám, že se musí objekt zpřístupnit také veřejnosti. Momentálně tedy jednáme o kompromisu, jak se o ni budeme střídat, a očekáváme, že město nastíní varianty. Chceme mít přes hlavní sezonu letohrádek k dispozici na tři měsíce, zbytek času by jej mohlo využívat divadlo,“ vysvětlil ředitel budějovické pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Petr Pavelec.

Za takových podmínek by ale provoz otáčivého hlediště v letních měsících utrpěl, pokud by divadlo dále chtělo Bellarii využívat. „Musíme nyní najít cestu, jak vše skloubit s provozem divadla. Nelze to ale vyřešit tak, aby se na točně hrálo jen deset dní v roce, pak by nemělo smysl ji vůbec provozovat,“ reagoval hejtman Kuba, který je zároveň budějovický radní.

Konkrétnější zatím není ani končící ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek, který zároveň připouští, že nové podmínky provozu Bellarie výrazně komplikují program hraní a zkoušení. „NPÚ má stejně jako my své závazky a je potřeba najít kompromis. Jednání je otevřené, a o budoucím vývoji situace proto nedokážu říct nic bližšího,“ doplnil Průdek.

Podle něho je ale současné stanovisko vlády k budoucnosti točny skvělou zprávou. „Je nutné najít kompromis mezi požadavky několika stran a je jasné, že bez peněz a podpory od státu se to nepodaří vyřešit,“ vysvětlil Průdek a dodal, že Jihočeské divadlo má areál otáčivého hlediště od města pronajatý do konce roku. „Už ale jednáme o pronájmu na příští rok,“ potvrdil.