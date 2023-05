Jihočeské divadlo chystá na léto inscenace před točnou i v Holašovicích

„Letní sezonu před otáčivým hledištěm letos zahájí i ukončí činohra. V programu ani tentokrát nechybí osvědčené lákadlo Dracula, kde titulní roli nově ztvární Tomáš Kobr. Chystáme rovněž Ženy Jindřicha VIII., kde i letos bude účinkovat Petr Rychlý,“ zve mluvčí Jihočeského divadla Lenka Cimlová Ostrá.

Dodává, že k letohrádku Bellarie v zámeckém parku se vrátí také představení Mesiáš a Úplně celá česká historie. Letos naposledy bude šance vidět oceňovanou inscenaci Muž dvojhvězdy.

Jedinou letošní premiérou před točnou bude taneční divadlo Egon Schiele – Autoportrét inspirované životem a dílem tohoto světoznámého umělce. Tančit budou členové jihočeského baletního souboru a choreografii pro ně zpracoval Jan Kodet.

„Život Schieleho byl velice krátký, i proto je v představení příběhová část potlačená. Choreografie jsou abstraktnější a vycházejí hlavně z díla a myšlenek zachycených v jeho denících. Možná to bude kontroverzní, ale věřím, že kdyby to viděl, líbilo by se mu to,“ doufá Kodet.

Doplnil, že představení má několik jednotících motivů, které vycházejí přímo z umělcových obrazů, deníků a životního příběhu. „Je to jeden z nejvýznamnějších autoportrétistů. Velkou roli tak v představení hrají zrcadla a zrcadlení. Důležitý je také motiv smrti a spojení člověka s přírodou,“ jmenuje.

Letní sezona však pro Jihočeské divadlo neznamená jen otáčivé hlediště. Na programu je rovněž několik akcí na zajímavých místech. Při svých výjezdech se soubor podívá i do Brna nebo Rakouska. V Budějovicích se chystá představení Maryša: Příběh vraha, které se bude opakovat v Žižkových kasárnách po celé léto.

Již tradičně zavítá jihočeská opera do Holašovic, jež letos slaví 25 let od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Chystá se známé dílo – Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany.

„Dobové kulisy selského baroka jsou autentické pro dobrodružné námluvy Mařenky a Jeníka. Atmosféru navíc podpoří kostýmová výprava Dany Haklové s originálními blatskými kroji, které jsme nechali ušít přímo pro tuto příležitost,“ naznačuje Cimlová Ostrá.

Zahráli 435 představení

Zimní sezonu pak na prknech Jihočeského divadla ukončí tradiční koncert baletní školy v KD Metropol pod vedením Sergeje Škalikova. Baletní škola má v divadle dvacetiletou tradici a v současné době čítá 120 členů.

Poslední premiérou před začátkem letní sezony bude vrcholná opera francouzského romantismu Samson a Dalila. Představení bude mít v režii Magdalena Švecová. „V tomto představení o hořké lásce a síle ženských zbraní se snažíme zdůraznit stále aktuální témata, jako je nesmiřitelný konflikt mezi dvěma národy a motiv pomsty,“ přibližuje Švecová.

Přestože zimní sezona v Jihočeském divadle ještě není úplně u konce a návštěvníky čeká její poslední premiéra, už nyní je jasné, že letošní rok se velice vydařil. Divadlo již prodalo téměř 50 tisíc vstupenek a návštěvnost byla vyšší než v předcovidových letech 2018 a 2019.

„Měli jsme velké obavy, že se k nám po covidové pauze návštěvníci nevrátí. Naštěstí je ale opak pravdou a do divadla teď chodí dokonce více lidí než před pandemií. Upřímně doufám, že je to hlavně díky stále rostoucí kvalitě našich představení,“ uvádí končící ředitel Lukáš Průdek.

Jihočeské divadlo v končící sezoně uvedlo 435 představení a prodalo 49 917 vstupenek. Obsazenost představení se tak pohybuje okolo 84 procent. Je to o deset procent víc než v letech 2018 a 2019.